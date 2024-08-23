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Трамп высмеял обещание Харрис не подстраиваться под диктаторов
Трамп высмеял обещание Харрис не подстраиваться под диктаторов - РИА Новости, 23.08.2024
Трамп высмеял обещание Харрис не подстраиваться под диктаторов
Экс-президент США Дональд Трамп высмеял обещание кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис "не подстраиваться под диктаторов". РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:13
2024-08-23T07:13
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп высмеял обещание кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис "не подстраиваться под диктаторов". Это заявление Харрис прозвучало в ее программной речи на съезде Демократической партии, во время которого она дала формальное согласие участвовать в президентской гонке. "С товарищем Камалой Харрис у нас не будет будущего, поскольку она приведет нас к Третьей мировой войне. Мировые тираны никогда не будут ее уважать", - написал Трамп в соцсети Truth Social сразу после выступления Харрис. Трамп приписывает в свои заслуги хорошие отношения с лидерами РФ, КНДР и КНР, о которых нынешние власти Вашингтона отзываются нелестно.
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в мире, сша, россия, китай, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Китай, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп высмеял обещание Харрис не подстраиваться под диктаторов
Трамп: с Харрис у нас не будет будущего, она приведет к Третьей мировой войне