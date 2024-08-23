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Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси - РИА Новости, 23.08.2024
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00:29 23.08.2024 (обновлено: 11:25 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ssha-1967918910.html
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T00:29
2024-08-23T11:25
в мире
сша
чикаго
иллинойс
нэнси пелоси
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанского региону, заявила член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. "Я полагаю, что вы увидите пристальное внимание к региону", - сообщила она журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс. По словам Пелоси, это было бы естественным возможным развитием событий, "если судить по тому, где мы находимся". Вместе с тем, конгрессвуман указала, что усиление внимания к Азиатскому региону не будет означать снижения фокуса на регион Атлантического океана. "Это нет так", - подчеркнула она.
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в мире, сша, чикаго, иллинойс, нэнси пелоси, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Иллинойс, Нэнси Пелоси, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси

Пелоси: Харрис усилит внимание к АТР в случае победы на выборах президента США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанского региону, заявила член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси.
"Я полагаю, что вы увидите пристальное внимание к региону", - сообщила она журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс.
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По словам Пелоси, это было бы естественным возможным развитием событий, "если судить по тому, где мы находимся". Вместе с тем, конгрессвуман указала, что усиление внимания к Азиатскому региону не будет означать снижения фокуса на регион Атлантического океана. "Это нет так", - подчеркнула она.
 
В миреСШАЧикагоИллинойсНэнси ПелосиКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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