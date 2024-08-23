https://ria.ru/20240823/ssha-1967918910.html
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T00:29
2024-08-23T00:29
2024-08-23T11:25
в мире
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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанского региону, заявила член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. "Я полагаю, что вы увидите пристальное внимание к региону", - сообщила она журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс. По словам Пелоси, это было бы естественным возможным развитием событий, "если судить по тому, где мы находимся". Вместе с тем, конгрессвуман указала, что усиление внимания к Азиатскому региону не будет означать снижения фокуса на регион Атлантического океана. "Это нет так", - подчеркнула она.
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в мире, сша, чикаго, иллинойс, нэнси пелоси, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Чикаго, Иллинойс, Нэнси Пелоси, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси
Пелоси: Харрис усилит внимание к АТР в случае победы на выборах президента США