https://ria.ru/20240823/ssha-1967918910.html

Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси

Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис может усилить внимание к АТР, заявила Пелоси

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:29

2024-08-23T00:29

2024-08-23T11:25

в мире

сша

чикаго

иллинойс

нэнси пелоси

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 22 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в случае победы на выборах главы государства усилит внимание к Азиатско-Тихоокеанского региону, заявила член палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. "Я полагаю, что вы увидите пристальное внимание к региону", - сообщила она журналистам на полях общенационального съезда Демократической партии США, который проходит в городе Чикаго, штат Иллинойс. По словам Пелоси, это было бы естественным возможным развитием событий, "если судить по тому, где мы находимся". Вместе с тем, конгрессвуман указала, что усиление внимания к Азиатскому региону не будет означать снижения фокуса на регион Атлантического океана. "Это нет так", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240822/ssha-1967578831.html

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в мире, сша, чикаго, иллинойс, нэнси пелоси, камала харрис, выборы президента сша — 2024