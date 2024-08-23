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В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков - РИА Новости, 23.08.2024
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10:19 23.08.2024 (обновлено: 11:01 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/spam-1967965925.html
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков - РИА Новости, 23.08.2024
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков
Кабмин в сентябре внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:19
2024-08-23T11:01
россия
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общество
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кабмин в сентябре внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."В сентябре внесем", — сказал он.О планах законодательно запретить массовые рекламные обзвоны Шадаев рассказывал в апреле. Тогда он отмечал, что из-за них у россиян выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам.Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20240409/spam-1938728253.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков

Минцифры внесет в Госдуму проект о запрете массовых спам-звонков

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России / Автомобиль у здания Госдумы России
Автомобиль у здания Госдумы России - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России /
Автомобиль у здания Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кабмин в сентябре внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«
"В сентябре внесем", — сказал он.
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О планах законодательно запретить массовые рекламные обзвоны Шадаев рассказывал в апреле. Тогда он отмечал, что из-за них у россиян выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам.
Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.
За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
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