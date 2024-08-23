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В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков - РИА Новости, 23.08.2024
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков
Кабмин в сентябре внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:19
2024-08-23T10:19
2024-08-23T11:01
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кабмин в сентябре внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."В сентябре внесем", — сказал он.О планах законодательно запретить массовые рекламные обзвоны Шадаев рассказывал в апреле. Тогда он отмечал, что из-за них у россиян выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам.Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20240409/spam-1938728253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков
Минцифры внесет в Госдуму проект о запрете массовых спам-звонков