https://ria.ru/20240823/spam-1967965925.html

В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков

В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков - РИА Новости, 23.08.2024

В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков

Кабмин в сентябре внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:19

2024-08-23T10:19

2024-08-23T11:01

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кабмин в сентябре внесет в Госдуму законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев."В сентябре внесем", — сказал он.О планах законодательно запретить массовые рекламные обзвоны Шадаев рассказывал в апреле. Тогда он отмечал, что из-за них у россиян выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам.Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля.За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.

https://ria.ru/20240409/spam-1938728253.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, госдума рф, общество