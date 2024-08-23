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Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
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17:21 23.08.2024 (обновлено: 19:22 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/snaypery-1968105669.html
Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области
Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024
Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области
Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:21
2024-08-23T19:22
волгоградская область
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", — уточнили в ведомстве.Заложников освободили.Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, погиб минимум один человек.Четверо сотрудников УФСИН получили ранения, их госпитализировали в суровикинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести. Пострадавших оперируют.Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
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РИА Новости
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60
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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников
Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников.
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волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии
Волгоградская область, Захват заложников в волгоградской колонии
Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области

Снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
«
"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", — уточнили в ведомстве.
© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Заложников освободили.
Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, погиб минимум один человек.
Четверо сотрудников УФСИН получили ранения, их госпитализировали в суровикинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести. Пострадавших оперируют.
Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.
СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19
Вчера, 16:28
 
Волгоградская областьЗахват заложников в волгоградской колонии
 
 
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