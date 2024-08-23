https://ria.ru/20240823/snaypery-1968105669.html

Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области

Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области - РИА Новости, 23.08.2024

Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области

Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:21

2024-08-23T17:21

2024-08-23T19:22

волгоградская область

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии."Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", — уточнили в ведомстве.Заложников освободили.Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, погиб минимум один человек.Четверо сотрудников УФСИН получили ранения, их госпитализировали в суровикинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести. Пострадавших оперируют.Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html

волгоградская область

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Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников Кадры Росгвардии из колонии в Суровикино, где спецназ освободил заложников. 2024-08-23T17:21 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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волгоградская область, захват заложников в волгоградской колонии