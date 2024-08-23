Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО
СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении бойца СВО в Петербурге
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Председатель СК России обжаловал Генеральному прокурору РФ решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства.
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"Уголовное дело направлялось в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Однако прокурор Василеостровского района Санкт-Петербурга Ковалев В.В. вернул уголовное дело на дополнительное расследование. Председателем СК России Бастрыкиным А.И. данное решение обжаловано Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.", - сообщает пресс-центр СК РФ.
По данным следствия, в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге мужчина-инвалид, участник специальной военной операции, сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему автомобиль. В ответ водитель автомобиля со своим знакомым повалили его на землю и стали наносить удары ногами в область головы. "В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции. Их противоправные действия были пресечены гражданами и сотрудниками полиции", - сообщают в СК.
Суд заключил двоих фигурантов в СИЗО на время предварительного расследования. При избрании меры пресечения им было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Хулиганство".
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"Собрав совокупность доказательств, в том числе показания свидетелей, специалистов, заключения экспертиз и другие данные, следователь предъявил фигурантам уголовного дела обвинение в покушении на убийство и совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе", - отмечается в сообщении.
Уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Но по решению прокурора Василеостровского района Петербурга дело отправили на дополнительное расследование.
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"Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых", - замечают в СК.
В пресс-центре СК уточнили, что прокурор Петербурга и первый заместитель Генпрокурора РФ также посчитали, что уголовное дело нуждается в дополнительном расследовании.
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