Рейтинг@Mail.ru
Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html
Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО
Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО - РИА Новости, 23.08.2024
Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО
Председатель СК России обжаловал Генеральному прокурору РФ решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:52
2024-08-23T23:52
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4878da1381c7c68b1ba97d30b05898ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Председатель СК России обжаловал Генеральному прокурору РФ решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства. "Уголовное дело направлялось в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Однако прокурор Василеостровского района Санкт-Петербурга Ковалев В.В. вернул уголовное дело на дополнительное расследование. Председателем СК России Бастрыкиным А.И. данное решение обжаловано Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.", - сообщает пресс-центр СК РФ. По данным следствия, в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге мужчина-инвалид, участник специальной военной операции, сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему автомобиль. В ответ водитель автомобиля со своим знакомым повалили его на землю и стали наносить удары ногами в область головы. "В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции. Их противоправные действия были пресечены гражданами и сотрудниками полиции", - сообщают в СК. Суд заключил двоих фигурантов в СИЗО на время предварительного расследования. При избрании меры пресечения им было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Хулиганство". "Собрав совокупность доказательств, в том числе показания свидетелей, специалистов, заключения экспертиз и другие данные, следователь предъявил фигурантам уголовного дела обвинение в покушении на убийство и совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе", - отмечается в сообщении. Уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Но по решению прокурора Василеостровского района Петербурга дело отправили на дополнительное расследование. "Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых", - замечают в СК. В пресс-центре СК уточнили, что прокурор Петербурга и первый заместитель Генпрокурора РФ также посчитали, что уголовное дело нуждается в дополнительном расследовании.
https://ria.ru/20240823/delo-1968065677.html
https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html
https://ria.ru/20240816/bastrykin-1966694043.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_4bbbda0b4cf32ed36c4893d2f3eaadfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО

СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении бойца СВО в Петербурге

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Председатель СК России обжаловал Генеральному прокурору РФ решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства.
«
"Уголовное дело направлялось в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Однако прокурор Василеостровского района Санкт-Петербурга Ковалев В.В. вернул уголовное дело на дополнительное расследование. Председателем СК России Бастрыкиным А.И. данное решение обжаловано Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.", - сообщает пресс-центр СК РФ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава СК поручил возбудить дело после обращения участника СВО из Ставрополя
Вчера, 15:37
По данным следствия, в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге мужчина-инвалид, участник специальной военной операции, сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему автомобиль. В ответ водитель автомобиля со своим знакомым повалили его на землю и стали наносить удары ногами в область головы. "В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции. Их противоправные действия были пресечены гражданами и сотрудниками полиции", - сообщают в СК.
Суд заключил двоих фигурантов в СИЗО на время предварительного расследования. При избрании меры пресечения им было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Хулиганство".
«
"Собрав совокупность доказательств, в том числе показания свидетелей, специалистов, заключения экспертиз и другие данные, следователь предъявил фигурантам уголовного дела обвинение в покушении на убийство и совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе", - отмечается в сообщении.
Наручники - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО
14 февраля, 05:59
Уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Но по решению прокурора Василеостровского района Петербурга дело отправили на дополнительное расследование.
«
"Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых", - замечают в СК.
В пресс-центре СК уточнили, что прокурор Петербурга и первый заместитель Генпрокурора РФ также посчитали, что уголовное дело нуждается в дополнительном расследовании.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
СК заведет дело после нападения мигранта на мать участника СВО
16 августа, 20:58
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала