https://ria.ru/20240823/sk-1968180078.html

Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО

Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО - РИА Новости, 23.08.2024

Глава СК обжаловал решение о доследовании по делу об избиении ветерана СВО

Председатель СК России обжаловал Генеральному прокурору РФ решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:52

2024-08-23T23:52

2024-08-23T23:52

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Председатель СК России обжаловал Генеральному прокурору РФ решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-центр ведомства. "Уголовное дело направлялось в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Однако прокурор Василеостровского района Санкт-Петербурга Ковалев В.В. вернул уголовное дело на дополнительное расследование. Председателем СК России Бастрыкиным А.И. данное решение обжаловано Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.", - сообщает пресс-центр СК РФ. По данным следствия, в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге мужчина-инвалид, участник специальной военной операции, сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему автомобиль. В ответ водитель автомобиля со своим знакомым повалили его на землю и стали наносить удары ногами в область головы. "В процессе избиения в общественном месте соучастники в грубой нецензурной форме высказывались о необходимости применения физического и сексуального насилия в отношении русских, а также участников специальной военной операции. Их противоправные действия были пресечены гражданами и сотрудниками полиции", - сообщают в СК. Суд заключил двоих фигурантов в СИЗО на время предварительного расследования. При избрании меры пресечения им было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Хулиганство". "Собрав совокупность доказательств, в том числе показания свидетелей, специалистов, заключения экспертиз и другие данные, следователь предъявил фигурантам уголовного дела обвинение в покушении на убийство и совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе", - отмечается в сообщении. Уголовное дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Но по решению прокурора Василеостровского района Петербурга дело отправили на дополнительное расследование. "Надзорное ведомство не приняло во внимание показания потерпевшего и его супруги, доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых", - замечают в СК. В пресс-центре СК уточнили, что прокурор Петербурга и первый заместитель Генпрокурора РФ также посчитали, что уголовное дело нуждается в дополнительном расследовании.

https://ria.ru/20240823/delo-1968065677.html

https://ria.ru/20240214/arest-1927223894.html

https://ria.ru/20240816/bastrykin-1966694043.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)