https://ria.ru/20240823/shpak-1968010184.html
Суд признал блогера Шпака банкротом
Суд признал блогера Шпака банкротом - РИА Новости, 23.08.2024
Суд признал блогера Шпака банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом эпатажного блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:04
2024-08-23T13:04
2024-08-23T13:06
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом эпатажного блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Признать гражданина Шпак Александра Константиновича должником (банкротом) и ввести в отношении должника процедуру реализации имущества", - сказано в документе. Из материалов следует, что блогер задолжал кредиторам почти 9,5 миллионов рублей. Согласно сведениям, представленным Шпаком в инстанцию, он имеет долги перед "Россельхозбанком", "Тинькофф Банком ("Т-Банк"), "Экспобанком", "Эс-Би-Ай Банком", "МТС банком ", "Хоум банком". Блогер ранее обратился с заявлением в суд о признании его банкротом. "Согласно представленной описи имущества гражданина… у должника в собственности отсутствует имущество", - уточняется в документах. В сентябре суд рассмотрит отчет арбитражного управляющего по заявлению Шпака, после чего процедура банкротства может завершиться. В настоящее время суд в Москве заочно рассматривает дело в отношении Шпака. Его обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240822/shpak-1967727044.html
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
Суд признал блогера Шпака банкротом
Суд в Петербурге признал банкротом блогера Шпака, обвиняемого в фейках об армии
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом эпатажного блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, указано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Признать гражданина Шпак Александра Константиновича должником (банкротом) и ввести в отношении должника процедуру реализации имущества", - сказано в документе.
Из материалов следует, что блогер задолжал кредиторам почти 9,5 миллионов рублей. Согласно сведениям, представленным Шпаком в инстанцию, он имеет долги перед "Россельхозбанком
", "Тинькофф
Банком ("Т-Банк"), "Экспобанком
", "Эс-Би-Ай Банком", "МТС
банком ", "Хоум банком".
Блогер ранее обратился с заявлением в суд о признании его банкротом.
"Согласно представленной описи имущества гражданина… у должника в собственности отсутствует имущество", - уточняется в документах.
В сентябре суд рассмотрит отчет арбитражного управляющего по заявлению Шпака, после чего процедура банкротства может завершиться.
В настоящее время суд в Москве
заочно рассматривает дело в отношении Шпака. Его обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ
(публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.