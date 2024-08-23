https://ria.ru/20240823/shkoly-1968093904.html

Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году

Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году - РИА Новости, 23.08.2024

Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году

Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году, сообщил глава региона Артем Здунов, выступая на республиканском образовательном форуме. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:46

2024-08-23T16:46

2024-08-23T16:46

республика мордовия

артем здунов

кванториум

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году, сообщил глава региона Артем Здунов, выступая на республиканском образовательном форуме. Глава Мордовии отметил, что республика находится в тройке лидеров в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив по образованию за 2023 год. Расходы бюджета на образование за пять лет увеличились почти в полтора раза (2020 год – 11 миллиардов рублей, 2024 год – около 18 миллиардов рублей) и сегодня составляют четверть всех расходов бюджета республики. "Наш принцип – делать всё возможное для обеспечения высокого качества образования независимо от места жительства. В этом году будут введены в строй три новые школы: новый корпус Белозерьевской школы, новый корпус школы №11 в столице республики и Саранская коррекционная школа - долгострой более чем с 30-летней историей. Благодаря поддержке президента и федерального центра строительство новых школ продолжится. Первоочередной вопрос – строительство новой школы на 1300 мест в Саранске", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова. Глава Мордовии заявил, что республика продолжит участвовать в масштабной программе капремонта школ. Всего отремонтировано 38 зданий с полной перезагрузкой внешнего облика и содержания. В ближайшие два года будет отремонтировано еще минимум 36 школ. Также республика уже заявилась для участия в федеральных программах капремонта детских садов и техникумов. "Не менее важная задача – оснащение школ современным оборудованием. Уже в 100% сельских школ открыты центры "Точка роста". 1 сентября открываются еще три школьных "Кванториума", почти пять тысяч новых мест допобразования в школах и техникумах. Глава Мордовии отметил важность направления, связанного с беспилотными авиасистемами. Сейчас это 17 кружков в школах и Центр практической подготовки в Саранском политехническом техникуме. Эту работу будут расширять", - отмечается в сообщении. Глава республики обозначил необходимость обеспечения системы образования кадрами. Острого кадрового голода в отрасли нет, хотя проблемы возникают, особенно в сельской местности. Здесь помогает совместительство и привлечение студентов старших курсов. "Важнейшее направление - воспитание подрастающего поколения. Нужно уделять внимание семейным ценностям, вопросам межнационального и межконфессионального общения. Глава Мордовии отметил необходимость привлечения к этой работе участников специальной военной операции, подчеркнув, что тем ветеранам СВО, кто хочет заниматься работой с детьми на постоянной основе, нужно помочь получить педагогическое образование", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231124/stroitelstvo-1911706383.html

https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем здунов, кванториум, республика мордовия