Рейтинг@Mail.ru
Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:46 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/shkoly-1968093904.html
Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году
Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году - РИА Новости, 23.08.2024
Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году
Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году, сообщил глава региона Артем Здунов, выступая на республиканском образовательном форуме. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:46
2024-08-23T16:46
республика мордовия
артем здунов
кванториум
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ace095b31e1f540ffcd3a5d267af2314.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году, сообщил глава региона Артем Здунов, выступая на республиканском образовательном форуме. Глава Мордовии отметил, что республика находится в тройке лидеров в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив по образованию за 2023 год. Расходы бюджета на образование за пять лет увеличились почти в полтора раза (2020 год – 11 миллиардов рублей, 2024 год – около 18 миллиардов рублей) и сегодня составляют четверть всех расходов бюджета республики. "Наш принцип – делать всё возможное для обеспечения высокого качества образования независимо от места жительства. В этом году будут введены в строй три новые школы: новый корпус Белозерьевской школы, новый корпус школы №11 в столице республики и Саранская коррекционная школа - долгострой более чем с 30-летней историей. Благодаря поддержке президента и федерального центра строительство новых школ продолжится. Первоочередной вопрос – строительство новой школы на 1300 мест в Саранске", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова. Глава Мордовии заявил, что республика продолжит участвовать в масштабной программе капремонта школ. Всего отремонтировано 38 зданий с полной перезагрузкой внешнего облика и содержания. В ближайшие два года будет отремонтировано еще минимум 36 школ. Также республика уже заявилась для участия в федеральных программах капремонта детских садов и техникумов. "Не менее важная задача – оснащение школ современным оборудованием. Уже в 100% сельских школ открыты центры "Точка роста". 1 сентября открываются еще три школьных "Кванториума", почти пять тысяч новых мест допобразования в школах и техникумах. Глава Мордовии отметил важность направления, связанного с беспилотными авиасистемами. Сейчас это 17 кружков в школах и Центр практической подготовки в Саранском политехническом техникуме. Эту работу будут расширять", - отмечается в сообщении. Глава республики обозначил необходимость обеспечения системы образования кадрами. Острого кадрового голода в отрасли нет, хотя проблемы возникают, особенно в сельской местности. Здесь помогает совместительство и привлечение студентов старших курсов. "Важнейшее направление - воспитание подрастающего поколения. Нужно уделять внимание семейным ценностям, вопросам межнационального и межконфессионального общения. Глава Мордовии отметил необходимость привлечения к этой работе участников специальной военной операции, подчеркнув, что тем ветеранам СВО, кто хочет заниматься работой с детьми на постоянной основе, нужно помочь получить педагогическое образование", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20231124/stroitelstvo-1911706383.html
https://ria.ru/20231221/zdunov-1917289751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800406712_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e28cfe3b72ad9636deb204222086e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артем здунов, кванториум, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Кванториум, Республика Мордовия

Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг – РИА Новости. Три новые школы откроют в Мордовии в 2024 году, сообщил глава региона Артем Здунов, выступая на республиканском образовательном форуме.
Глава Мордовии отметил, что республика находится в тройке лидеров в рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив по образованию за 2023 год. Расходы бюджета на образование за пять лет увеличились почти в полтора раза (2020 год – 11 миллиардов рублей, 2024 год – около 18 миллиардов рублей) и сегодня составляют четверть всех расходов бюджета республики.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Объем строительства в Мордовии вырос более чем на шесть процентов
24 ноября 2023, 18:23
«
"Наш принцип – делать всё возможное для обеспечения высокого качества образования независимо от места жительства. В этом году будут введены в строй три новые школы: новый корпус Белозерьевской школы, новый корпус школы №11 в столице республики и Саранская коррекционная школа - долгострой более чем с 30-летней историей. Благодаря поддержке президента и федерального центра строительство новых школ продолжится. Первоочередной вопрос – строительство новой школы на 1300 мест в Саранске", - цитирует пресс-служба главы региона слова Здунова.
Глава Мордовии заявил, что республика продолжит участвовать в масштабной программе капремонта школ. Всего отремонтировано 38 зданий с полной перезагрузкой внешнего облика и содержания. В ближайшие два года будет отремонтировано еще минимум 36 школ. Также республика уже заявилась для участия в федеральных программах капремонта детских садов и техникумов.
"Не менее важная задача – оснащение школ современным оборудованием. Уже в 100% сельских школ открыты центры "Точка роста". 1 сентября открываются еще три школьных "Кванториума", почти пять тысяч новых мест допобразования в школах и техникумах. Глава Мордовии отметил важность направления, связанного с беспилотными авиасистемами. Сейчас это 17 кружков в школах и Центр практической подготовки в Саранском политехническом техникуме. Эту работу будут расширять", - отмечается в сообщении.
Новые машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Глава Мордовии вручил ключи от новых школьных автобусов и машин скорой
21 декабря 2023, 17:01
Глава республики обозначил необходимость обеспечения системы образования кадрами. Острого кадрового голода в отрасли нет, хотя проблемы возникают, особенно в сельской местности. Здесь помогает совместительство и привлечение студентов старших курсов.
"Важнейшее направление - воспитание подрастающего поколения. Нужно уделять внимание семейным ценностям, вопросам межнационального и межконфессионального общения. Глава Мордовии отметил необходимость привлечения к этой работе участников специальной военной операции, подчеркнув, что тем ветеранам СВО, кто хочет заниматься работой с детьми на постоянной основе, нужно помочь получить педагогическое образование", - подчеркивается в сообщении.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновКванториумРеспублика Мордовия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала