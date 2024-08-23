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США расширили санкции против России - РИА Новости, 23.08.2024
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17:42 23.08.2024 (обновлено: 19:31 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html
США расширили санкции против России
США расширили санкции против России - РИА Новости, 23.08.2024
США расширили санкции против России
США ввели санкции против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:42
2024-08-23T19:31
сша
россия
в мире
санкции в отношении россии
азия
министерство финансов рф (минфин россии)
государственный департамент сша
норильский никель
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США ввели санкции против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, сообщил американский Минфин.&quot;Министерство финансов и Госдепартамент США вводят санкции в отношении примерно 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции&quot;, — говорится в заявлении.В Белом доме уточнили, что новый пакет приурочен к предстоящему Дню независимости Украины. Там добавили, что ограничения нацелены на компании, причастные в том числе к закупкам вооружений и оборонной продукции для России, на участников схем по обходу санкций, отмыванию доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также на компании по угледобыче.В администрации президента США заявили, что введенные сегодня санкции "еще больше ограничивают доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности".Под ограничения среди прочего подпали следующие компании:Кроме того, Вашингтон ввел санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла.В то же время США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства. Речь идет о минералах, которые "физически ранее находились за пределами России и не экспортировались или реэкспортировались из России после указанного срока". В качестве срока установлено 1 марта 2024 года для непромышленных алмазов массой более одного карата и 1 сентября 2024-го — для алмазов массой более 0,5 карата.Помимо этого, США разрешили импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами России до 1 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967910059.html
https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967861631.html
https://ria.ru/20240815/sanktsii-1966436068.html
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сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, азия, министерство финансов рф (минфин россии), государственный департамент сша, норильский никель
США, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Азия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Государственный департамент США, Норильский никель
США расширили санкции против России

США ввели санкции против 400 физлиц и юрлиц в России и за ее пределами

© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США ввели санкции против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, сообщил американский Минфин.
«

"Министерство финансов и Госдепартамент США вводят санкции в отношении примерно 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции", — говорится в заявлении.

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В Белом доме уточнили, что новый пакет приурочен к предстоящему Дню независимости Украины. Там добавили, что ограничения нацелены на компании, причастные в том числе к закупкам вооружений и оборонной продукции для России, на участников схем по обходу санкций, отмыванию доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также на компании по угледобыче.
В администрации президента США заявили, что введенные сегодня санкции "еще больше ограничивают доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности".
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Под ограничения среди прочего подпали следующие компании:
  • "Норникель технические услуги", "Норильский обеспечивающий комплекс" и "Норильскникельремонт";
  • АО "Завод "Реконд";
  • 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России;
  • Московский ювелирный завод;
  • Магнитогорский металлургический комбинат;
  • авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo и "Норильск Авиа";
  • Якутская топливно-энергетическая компания;
  • Якутская рудная компания, "ЯкутСтройПроект" и Восточно-Сибирская компания;
  • угольная компания "Южный Кузбасс";
  • Коршуновский горно-обогатительный комбинат;
  • шахты "Алардинская", "Есаульская", "Листвяжная" и № 12;
  • ООО "Евразхолдинг Финанс";
  • шахтоуправление "Майское";
  • Сибирский институт горного дела;
  • сервисный центр "СДС-Уголь".
  • ряд структур горнодобывающей компании "Мечел", включая Челябинский завод по производству коксохимической продукции;
  • российские разработчики искусственного интеллекта, в том числе: Институт проблем искусственного интеллекта (ИПИИ), Центр речевых технологий (ЦРТ), Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук и Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (AIRI).
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Кроме того, Вашингтон ввел санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла.
В то же время США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства. Речь идет о минералах, которые "физически ранее находились за пределами России и не экспортировались или реэкспортировались из России после указанного срока". В качестве срока установлено 1 марта 2024 года для непромышленных алмазов массой более одного карата и 1 сентября 2024-го — для алмазов массой более 0,5 карата.
Помимо этого, США разрешили импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами России до 1 марта 2024 года.
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