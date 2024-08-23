https://ria.ru/20240823/sanktsii-1968115899.html

США расширили санкции против России

США расширили санкции против России - РИА Новости, 23.08.2024

США расширили санкции против России

США ввели санкции против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, сообщил американский Минфин. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:42

2024-08-23T17:42

2024-08-23T19:31

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министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США ввели санкции против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, сообщил американский Минфин."Министерство финансов и Госдепартамент США вводят санкции в отношении примерно 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции", — говорится в заявлении.В Белом доме уточнили, что новый пакет приурочен к предстоящему Дню независимости Украины. Там добавили, что ограничения нацелены на компании, причастные в том числе к закупкам вооружений и оборонной продукции для России, на участников схем по обходу санкций, отмыванию доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также на компании по угледобыче.В администрации президента США заявили, что введенные сегодня санкции "еще больше ограничивают доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности".Под ограничения среди прочего подпали следующие компании:Кроме того, Вашингтон ввел санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла.В то же время США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства. Речь идет о минералах, которые "физически ранее находились за пределами России и не экспортировались или реэкспортировались из России после указанного срока". В качестве срока установлено 1 марта 2024 года для непромышленных алмазов массой более одного карата и 1 сентября 2024-го — для алмазов массой более 0,5 карата.Помимо этого, США разрешили импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами России до 1 марта 2024 года.

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https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967861631.html

https://ria.ru/20240815/sanktsii-1966436068.html

https://ria.ru/20240822/usmanov-1967830303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире, санкции в отношении россии, азия, министерство финансов рф (минфин россии), государственный департамент сша, норильский никель