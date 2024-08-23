США расширили санкции против России
США ввели санкции против 400 физлиц и юрлиц в России и за ее пределами
© AP Photo / Mark TenallyЗдание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Tenally
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. США ввели санкции против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами, сообщил американский Минфин.
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"Министерство финансов и Госдепартамент США вводят санкции в отношении примерно 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами, в том числе в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, осуществляющих производство товаров и услуг, которые позволяют России поддерживать свои военные действия и обходить санкции", — говорится в заявлении.
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В Белом доме уточнили, что новый пакет приурочен к предстоящему Дню независимости Украины. Там добавили, что ограничения нацелены на компании, причастные в том числе к закупкам вооружений и оборонной продукции для России, на участников схем по обходу санкций, отмыванию доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также на компании по угледобыче.
В администрации президента США заявили, что введенные сегодня санкции "еще больше ограничивают доходы России от металлов и горнодобывающей промышленности".
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Под ограничения среди прочего подпали следующие компании:
- "Норникель технические услуги", "Норильский обеспечивающий комплекс" и "Норильскникельремонт";
- АО "Завод "Реконд";
- 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России;
- Московский ювелирный завод;
- Магнитогорский металлургический комбинат;
- авиакомпании "Волга-Днепр", AirBridgeCargo и "Норильск Авиа";
- Якутская топливно-энергетическая компания;
- Якутская рудная компания, "ЯкутСтройПроект" и Восточно-Сибирская компания;
- угольная компания "Южный Кузбасс";
- Коршуновский горно-обогатительный комбинат;
- шахты "Алардинская", "Есаульская", "Листвяжная" и № 12;
- ООО "Евразхолдинг Финанс";
- шахтоуправление "Майское";
- Сибирский институт горного дела;
- сервисный центр "СДС-Уголь".
- ряд структур горнодобывающей компании "Мечел", включая Челябинский завод по производству коксохимической продукции;
- российские разработчики искусственного интеллекта, в том числе: Институт проблем искусственного интеллекта (ИПИИ), Центр речевых технологий (ЦРТ), Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук и Научно-исследовательский институт искусственного интеллекта (AIRI).
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Кроме того, Вашингтон ввел санкции против сына министра обороны России Андрея Белоусова Павла.
В то же время США разрешили до 1 сентября 2025 года импорт ряда категорий алмазов российского производства. Речь идет о минералах, которые "физически ранее находились за пределами России и не экспортировались или реэкспортировались из России после указанного срока". В качестве срока установлено 1 марта 2024 года для непромышленных алмазов массой более одного карата и 1 сентября 2024-го — для алмазов массой более 0,5 карата.
Помимо этого, США разрешили импорт ювелирных изделий с бриллиантами российского производства, если они находились за пределами России до 1 марта 2024 года.
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