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В некоторых ПВР Курской области принимают эвакуированных с животными - РИА Новости, 23.08.2024
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18:33 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/pvr-1968134383.html
В некоторых ПВР Курской области принимают эвакуированных с животными
В некоторых ПВР Курской области принимают эвакуированных с животными - РИА Новости, 23.08.2024
В некоторых ПВР Курской области принимают эвакуированных с животными
В Курской области есть пункты временного размещения, в которых принимают пострадавших с животными, рассказали представители добровольцев Русской православной... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:33
2024-08-23T18:33
курская область
курск
россия
михаил потокин (протоиерей)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
валерий герасимов
русская православная церковь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Курской области есть пункты временного размещения, в которых принимают пострадавших с животными, рассказали представители добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Есть ПВР, где с животными принимают. Была одна семья с двумя котами, которая съездила в серую зону и забрала третьего кота: это член семьи, все улыбаются, но для человека, у которого трагедия в жизни, все становится болезненным и тяжелым, потому что он лишен почвы", – рассказал на пресс-конференции врио председателя синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Работающая в Курской области сестра милосердия Ирина Худякова рассказала про эту кошачью семью. "Живут у нас котики, которые вдвоем жили, и не хватало третьего кота: там была кошка-бабушка, кошка-мама и еще кот. И вот нашли его и завезли. И сейчас у нас приходят смотреть, с ними гуляют", – рассказала она. Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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курская область, курск, россия, михаил потокин (протоиерей), патриарх кирилл (владимир гундяев), валерий герасимов, русская православная церковь, вооруженные силы украины
Курская область, Курск, Россия, Михаил Потокин (протоиерей), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Валерий Герасимов, Русская православная церковь, Вооруженные силы Украины
В некоторых ПВР Курской области принимают эвакуированных с животными

В Курской области есть пункты временного размещения для пострадавших с животными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области
Жительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Курской области есть пункты временного размещения, в которых принимают пострадавших с животными, рассказали представители добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Есть ПВР, где с животными принимают. Была одна семья с двумя котами, которая съездила в серую зону и забрала третьего кота: это член семьи, все улыбаются, но для человека, у которого трагедия в жизни, все становится болезненным и тяжелым, потому что он лишен почвы", – рассказал на пресс-конференции врио председателя синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Работающая в Курской области сестра милосердия Ирина Худякова рассказала про эту кошачью семью. "Живут у нас котики, которые вдвоем жили, и не хватало третьего кота: там была кошка-бабушка, кошка-мама и еще кот. И вот нашли его и завезли. И сейчас у нас приходят смотреть, с ними гуляют", – рассказала она.
Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
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Курская областьКурскРоссияМихаил Потокин (протоиерей)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Валерий ГерасимовРусская православная церковьВооруженные силы Украины
 
 
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