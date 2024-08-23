В некоторых ПВР Курской области принимают эвакуированных с животными
В Курской области есть пункты временного размещения для пострадавших с животными
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области
Жительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Курской области есть пункты временного размещения, в которых принимают пострадавших с животными, рассказали представители добровольцев Русской православной церкви (РПЦ) на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Есть ПВР, где с животными принимают. Была одна семья с двумя котами, которая съездила в серую зону и забрала третьего кота: это член семьи, все улыбаются, но для человека, у которого трагедия в жизни, все становится болезненным и тяжелым, потому что он лишен почвы", – рассказал на пресс-конференции врио председателя синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин.
Работающая в Курской области сестра милосердия Ирина Худякова рассказала про эту кошачью семью. "Живут у нас котики, которые вдвоем жили, и не хватало третьего кота: там была кошка-бабушка, кошка-мама и еще кот. И вот нашли его и завезли. И сейчас у нас приходят смотреть, с ними гуляют", – рассказала она.
Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Церковь направляет в Курск партии гуманитарной помощи. Развернуты церковные пункты временного размещения, в Курске открылись центр комплексной социальной помощи, а также пункт гуманитарной помощи при молодежном отделе Курской епархии. Патриарх Кирилл 17 августа благословил общецерковный сбор средств для помощи пострадавшим в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.