https://ria.ru/20240823/putin-1968054910.html

Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии

Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии - РИА Новости, 23.08.2024

Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что сегодня заслушает доклады директора Росгвардии Виктора Золотова и главы... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:06

2024-08-23T15:06

2024-08-23T15:37

волгоград

владимир путин

россия

волгоградская область

виктор золотов

владимир колокольцев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что сегодня заслушает доклады директора Росгвардии Виктора Золотова и главы МВД Владимира Колокольцева, а также других руководителей силовых ведомств о ситуации в ИК-19 Волгоградской области, где произошел захват заложников."Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Васильевич Золотов будет у меня, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановые вопросы, подготовленные Владимиром Александровичем Колокольцевым", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html

волгоград

россия

волгоградская область

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Путин попросил доложить ему о ситуации с заложниками в колонии под Волгоградом Путин упомянул о захвате заложников в колонии под Волгоградом и попросил доложить ему о ситуации. 2024-08-23T15:06 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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