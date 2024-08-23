https://ria.ru/20240823/putin-1968054910.html
Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии
Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии - РИА Новости, 23.08.2024
Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что сегодня заслушает доклады директора Росгвардии Виктора Золотова и главы... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:06
2024-08-23T15:06
2024-08-23T15:37
волгоград
владимир путин
россия
волгоградская область
виктор золотов
владимир колокольцев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что сегодня заслушает доклады директора Росгвардии Виктора Золотова и главы МВД Владимира Колокольцева, а также других руководителей силовых ведомств о ситуации в ИК-19 Волгоградской области, где произошел захват заложников."Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ. Виктор Васильевич Золотов будет у меня, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановые вопросы, подготовленные Владимиром Александровичем Колокольцевым", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html
волгоград
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волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин попросил доложить ему о ситуации с заложниками в колонии под Волгоградом
Путин упомянул о захвате заложников в колонии под Волгоградом и попросил доложить ему о ситуации.
2024-08-23T15:06
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоград, владимир путин, россия, волгоградская область, виктор золотов, владимир колокольцев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Волгоград, Владимир Путин, Россия, Волгоградская область, Виктор Золотов, Владимир Колокольцев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Золотов и Колокольцев доложат Путину о ситуации в волгоградской колонии
Путин заявил, что Золотов и Колокольцев доложат о ситуации в колонии Волгограда