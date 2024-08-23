https://ria.ru/20240823/putin-1968005400.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 23.08.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Восемь из десяти (78,2%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (73,6%) одобряют его работу, следует из результатов опроса... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:45

2024-08-23T12:45

2024-08-23T22:29

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Восемь из десяти (78,2%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, большинство (73,6%) одобряют его работу, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,2% респондентов, недоверие выразили 17,5% опрошенных россиян. Председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 59,6% россиян, не доверяют — 19,1%. Одобряют работу президента 73,6%, не одобряют — 15,9% респондентов. Работу главы кабмина одобряют 51,3% опрошенных россиян, неодобрение выразили 9,5%. Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 36,8% респондентов назвали "Единую Россию", 9,2% — КПРФ, 9,2% — ЛДПР, 6,1% — партию "Новые люди", 3,6% — "Справедливую Россию — Патриоты — За правду". Также 10,1% опрошенных россиян указали непарламентские партии, при этом 12,6% заявили, что не стали бы участвовать в голосовании. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 12 по 18 августа 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка мобильных телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), одного процента.

https://ria.ru/20240823/chaevye-1967936541.html

https://ria.ru/20240822/forma-1967695574.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия