https://ria.ru/20240823/prigovor-1967930136.html

Суд приговорил к пяти годам колонии генподрядчика отелей Hyatt

Суд приговорил к пяти годам колонии генподрядчика отелей Hyatt - РИА Новости, 23.08.2024

Суд приговорил к пяти годам колонии генподрядчика отелей Hyatt

Суд назначил 5 лет колонии по делу о намеренном банкротстве генподрядчика строительства во Владивостоке пятизвездочных отелей Hyatt бизнесмену Олегу Дроздову,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:40

2024-08-23T04:40

2024-08-23T04:40

происшествия

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россия

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приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Суд назначил 5 лет колонии по делу о намеренном банкротстве генподрядчика строительства во Владивостоке пятизвездочных отелей Hyatt бизнесмену Олегу Дроздову, который ранее был осужден по делу о хищении 300 миллионов рублей бюджетных средств на стройке саммита АТЭС, сообщает прокуратура Приморья. В июне 2019 года Фрунзенский районный суд Владивостока назначил Дроздову семь лет лишения свободы по делу о хищении 300 миллионов рублей при строительстве одного из объектов саммита АТЭС - полигона твердых бытовых отходов. В ноябре 2019 года Приморский краевой суд отменил приговор и освободил Дроздова и его пособника в связи с истечением срока давности. Несколько лет в суде рассматривалось дело на Дроздова по статье "Организация преднамеренного банкротства". Он обвиняется в том, что, являясь фактическим руководителем ООО "Строительная компания "Приморье - Дальний Восток", которая в том числе была генподрядчиком строительства двух отелей Hyatt во Владивостоке, умышленно создал условия для банкротства компании. Прокуратура сообщала, что в результате не исполнены обязательства перед более чем 20 кредиторами на сумму свыше 3 миллиардов рублей и обязательства перед РФ на сумму более 78 миллионов рублей. "Осужден Олег Дроздов, признанный виновным в намеренном банкротстве организации – генерального подрядчика строительства Hyatt. Суд… назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной со строительством зданий, сооружений, многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на 3 года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура уточняет, что банкротство привело к нарушению прав кредиторов и неисполнению денежных обязательств на общую сумму более 3,2 миллиарда рублей, а также неуплату обязательных платежей в бюджет на сумму более 73 миллиона рублей. По данным прокуратуры, также суд удовлетворил гражданские иски представителей потерпевших, среди которых министерство имущественных и земельных отношений и УФНС России по Приморскому краю. С Дроздова взыскано более 3,3 миллиарда рублей. Ранее в пятницу СУСК сообщило, что на Дроздова возбудили еще одно дело, теперь ему вменяют мошенничество при строительстве гольф-курорта под Владивостоком. По данным следствия, фигурант незаконно присвоил 21 миллион рублей, а также неправомерно возместил себе из бюджетной системы РФ свыше 63 миллионов рублей по объемам фактически невыполненных работ на строительном объекте. Дроздов - сооснователь компании "Далта-Восток-1", которая участвовала во многих бюджетных стройках к саммиту АТЭС, например, в рекультивации ТБО и строительстве нового полигона ТБО. Также он был акционером "Первой игровой компании Востока", которая стала партнером по сделке с компанией Melco из Макао о вложении 700 миллионов долларов в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Саммит АТЭС прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года на острове Русский. Перед мероприятием в городе было построено два моста, множество развязок и дорог. Ряд объектов не успели достроить к саммиту, в том числе Приморский океанариум - его завершили позже. Главными "недостроями" саммита АТЭС оказались два отеля Hyatt, их продали. Сейчас они работают под другими брендами.

https://ria.ru/20240425/delo-1942326115.html

https://realty.ria.ru/20240531/kosmodrom-1949579616.html

https://realty.ria.ru/20240708/azimut-1958144869.html

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, приморский краевой суд, приморский океанариум