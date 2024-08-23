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"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 23.08.2024
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14:04 23.08.2024 (обновлено: 14:26 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/plan-1968030388.html
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 23.08.2024
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России
Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:04
2024-08-23T14:26
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алексей пушков
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Нам необходимо дать российскому руководству понять, что наша земля ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на Россию", — написал он.Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо государств Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии.
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финляндия, россия, алексей пушков, александер стубб, совет федерации рф, нато, в мире, политика
Финляндия, Россия, Алексей Пушков, Александер Стубб, Совет Федерации РФ, НАТО, В мире, Политика
"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России

Профессор Малинен: Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
«
"Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Нам необходимо дать российскому руководству понять, что наша земля ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на Россию", — написал он.
Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо государств Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.
Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии.
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ФинляндияРоссияАлексей ПушковАлександер СтуббСовет Федерации РФНАТОВ миреПолитика
 
 
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