https://ria.ru/20240823/plan-1968030388.html

"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России

"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России - РИА Новости, 23.08.2024

"Как можно быстрее". В Финляндии предложили неожиданный план по России

Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:04

2024-08-23T14:04

2024-08-23T14:26

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Финляндии нужен новый дружественный договор с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Нашей стране как можно быстрее нужно разработать очередной договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Нам необходимо дать российскому руководству понять, что наша земля ни при каких обстоятельствах не будет использована для атаки на Россию", — написал он.Глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Хяккянен заявил финским СМИ, что войска из стран НАТО могли бы быть размещены в Финляндии на длительный срок, но не на постоянной основе. По словам министра, речь идет о ситуациях, когда реальная военная угроза отсутствует, но обстановка напряженная. Министр не уточнил, с какими странами ведутся переговоры, однако упомянул, что помимо государств Северной Европы в них приняли участие и другие страны. По словам Хяккянена, переговоры продолжатся осенью и зимой.Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале подчеркнул, что политика президента Финляндии Александера Стубба по отношению к России отрицательно влияет на уровень жизни в Финляндии.

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финляндия, россия, алексей пушков, александер стубб, совет федерации рф, нато, в мире, политика