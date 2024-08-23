https://ria.ru/20240823/orban-1967929119.html

Посол России прокомментировал письмо Орбана Шарлю Мишелю

Посол России прокомментировал письмо Орбана Шарлю Мишелю - РИА Новости, 23.08.2024

Посол России прокомментировал письмо Орбана Шарлю Мишелю

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю в июле правильно предсказал эскалацию конфликта, которую Киев осуществил в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T04:11

2024-08-23T04:11

2024-08-23T04:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

венгрия

владимир путин

виктор орбан

шарль мишель

вооруженные силы украины

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БУДАПЕШТ, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Евросовета Шарлю Мишелю в июле правильно предсказал эскалацию конфликта, которую Киев осуществил в Курской области, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. "Премьер Венгрии в очередной раз доказал, что является прозорливым политиком. В письме по итогам своего турне, адресованного 18 июля председателю Евросовета Шарлю Мишелю, Виктор Орбан предрекает "радикальную эскалацию конфликта в ближайшем будущем", что, собственно, подтвердилось буквально через три недели - 6 августа", - сказал Станиславов. В тот день "ВСУ с участием наемников из разных стран вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области и развернули откровенно террористическую атаку на мирное население, нанося без разбора удары по российским гражданским объектам, энергетической инфраструктуре и ставя под угрозу безопасность расположенной в этой области Курской АЭС", отметил дипломат. По его словам, "эта чудовищная авантюра перечеркнула все, пусть даже весьма зыбкие, надежды на начало переговорного процесса". "Утративший свою легитимность нынешний киевский режим показал, что ему нужен не мир, а эскалация конфликта, чтобы сохранить поддержку со стороны своих западных хозяев, не оставивших надежд нанести России, как они сами говорят, "стратегическое поражение". В создавшейся ситуации даже гипотетическая возможность о чем-то договариваться с нынешними киевскими властями утратила для нас всякий смысл", - подчеркнул Станиславов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. После событий в Курской области Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом это авантюры" разговаривать с Украиной Россия не будет.

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https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

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курская область

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