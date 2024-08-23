https://ria.ru/20240823/modi-1968106373.html
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:24
2024-08-23T17:24
2024-08-23T17:24
в мире
индия
киев
швейцария
нарендра моди
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967808638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_175aba285a941a004aa90a6a9da7da7f.jpg
БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих широкой приемлемостью. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам состоявшихся в пятницу в Киеве переговоров. "Премьер-министр Моди вновь заявил о необходимости искреннего и практического взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами для разработки инновационных решений, которые будут иметь широкую приемлемость и способствовать скорейшему восстановлению мира", - говорится в заявлении. "Он вновь заявил о готовности Индии внести свой вклад всеми возможными способами для содействия скорейшему восстановлению мира", - также говорится в документе. Индийская сторона также подтвердила в заявлении свою принципиальную позицию и нацеленность на мирное урегулирование посредством диалога и дипломатии, в рамках которой Индия приняла участие в саммите, который состоялся в Бюргенштоке (Швейцария) в июне 2024 года. В следующем пункте заявления, уже от имени Киева, говорится, что украинская сторона приветствовала такое участие Индии и подчеркнула важность участия Индии на высоком уровне в следующем подобном саммите. "Украинская сторона сообщила, что Совместное коммюнике, принятое на саммите... может послужить основой для дальнейших усилий по содействию справедливому миру, основанному на диалоге, дипломатии и международном праве", - также сказано в документе. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией, Таиландом и Словакией не подписала совместное коммюнике.
https://ria.ru/20240819/indiya-1967149468.html
https://ria.ru/20240320/sammit-1934419931.html
https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html
индия
киев
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967808638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_781e75ecfb6e62b2e9c8980574212296.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, киев, швейцария, нарендра моди, владимир зеленский
В мире, Индия, Киев, Швейцария, Нарендра Моди, Владимир Зеленский
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине
Моди на Украине призвал к разработке инновационных решений для конфликта
БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих широкой приемлемостью.
Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам состоявшихся в пятницу в Киеве
переговоров.
"Премьер-министр Моди вновь заявил о необходимости искреннего и практического взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами для разработки инновационных решений, которые будут иметь широкую приемлемость и способствовать скорейшему восстановлению мира", - говорится в заявлении.
"Он вновь заявил о готовности Индии внести свой вклад всеми возможными способами для содействия скорейшему восстановлению мира", - также говорится в документе.
Индийская сторона также подтвердила в заявлении свою принципиальную позицию и нацеленность на мирное урегулирование посредством диалога и дипломатии, в рамках которой Индия приняла участие в саммите, который состоялся в Бюргенштоке (Швейцария
) в июне 2024 года.
В следующем пункте заявления, уже от имени Киева, говорится, что украинская сторона приветствовала такое участие Индии и подчеркнула важность участия Индии на высоком уровне в следующем подобном саммите.
"Украинская сторона сообщила, что Совместное коммюнике, принятое на саммите... может послужить основой для дальнейших усилий по содействию справедливому миру, основанному на диалоге, дипломатии и международном праве", - также сказано в документе.
На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией
, Мексикой
, ЮАР
, Арменией
, Саудовской Аравией
, Таиландом
и Словакией
не подписала совместное коммюнике.