https://ria.ru/20240823/modi-1968106373.html

Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине

Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине - РИА Новости, 23.08.2024

Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:24

2024-08-23T17:24

2024-08-23T17:24

в мире

индия

киев

швейцария

нарендра моди

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967808638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_175aba285a941a004aa90a6a9da7da7f.jpg

БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих широкой приемлемостью. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам состоявшихся в пятницу в Киеве переговоров. "Премьер-министр Моди вновь заявил о необходимости искреннего и практического взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами для разработки инновационных решений, которые будут иметь широкую приемлемость и способствовать скорейшему восстановлению мира", - говорится в заявлении. "Он вновь заявил о готовности Индии внести свой вклад всеми возможными способами для содействия скорейшему восстановлению мира", - также говорится в документе. Индийская сторона также подтвердила в заявлении свою принципиальную позицию и нацеленность на мирное урегулирование посредством диалога и дипломатии, в рамках которой Индия приняла участие в саммите, который состоялся в Бюргенштоке (Швейцария) в июне 2024 года. В следующем пункте заявления, уже от имени Киева, говорится, что украинская сторона приветствовала такое участие Индии и подчеркнула важность участия Индии на высоком уровне в следующем подобном саммите. "Украинская сторона сообщила, что Совместное коммюнике, принятое на саммите... может послужить основой для дальнейших усилий по содействию справедливому миру, основанному на диалоге, дипломатии и международном праве", - также сказано в документе. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией, Таиландом и Словакией не подписала совместное коммюнике.

https://ria.ru/20240819/indiya-1967149468.html

https://ria.ru/20240320/sammit-1934419931.html

https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html

индия

киев

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, киев, швейцария, нарендра моди, владимир зеленский