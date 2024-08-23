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Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
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17:24 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/modi-1968106373.html
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине - РИА Новости, 23.08.2024
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:24
2024-08-23T17:24
в мире
индия
киев
швейцария
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БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих широкой приемлемостью. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам состоявшихся в пятницу в Киеве переговоров. "Премьер-министр Моди вновь заявил о необходимости искреннего и практического взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами для разработки инновационных решений, которые будут иметь широкую приемлемость и способствовать скорейшему восстановлению мира", - говорится в заявлении. "Он вновь заявил о готовности Индии внести свой вклад всеми возможными способами для содействия скорейшему восстановлению мира", - также говорится в документе. Индийская сторона также подтвердила в заявлении свою принципиальную позицию и нацеленность на мирное урегулирование посредством диалога и дипломатии, в рамках которой Индия приняла участие в саммите, который состоялся в Бюргенштоке (Швейцария) в июне 2024 года. В следующем пункте заявления, уже от имени Киева, говорится, что украинская сторона приветствовала такое участие Индии и подчеркнула важность участия Индии на высоком уровне в следующем подобном саммите. "Украинская сторона сообщила, что Совместное коммюнике, принятое на саммите... может послужить основой для дальнейших усилий по содействию справедливому миру, основанному на диалоге, дипломатии и международном праве", - также сказано в документе. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией, Таиландом и Словакией не подписала совместное коммюнике.
https://ria.ru/20240819/indiya-1967149468.html
https://ria.ru/20240320/sammit-1934419931.html
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в мире, индия, киев, швейцария, нарендра моди, владимир зеленский
В мире, Индия, Киев, Швейцария, Нарендра Моди, Владимир Зеленский
Моди призвал к разработке инновационных решений для мира на Украине

Моди на Украине призвал к разработке инновационных решений для конфликта

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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БАНГКОК, 23 авг – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке для украинского конфликта инновационных решений, обладающих широкой приемлемостью.
Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам состоявшихся в пятницу в Киеве переговоров.
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"Премьер-министр Моди вновь заявил о необходимости искреннего и практического взаимодействия между всеми заинтересованными сторонами для разработки инновационных решений, которые будут иметь широкую приемлемость и способствовать скорейшему восстановлению мира", - говорится в заявлении.
"Он вновь заявил о готовности Индии внести свой вклад всеми возможными способами для содействия скорейшему восстановлению мира", - также говорится в документе.
Индийская сторона также подтвердила в заявлении свою принципиальную позицию и нацеленность на мирное урегулирование посредством диалога и дипломатии, в рамках которой Индия приняла участие в саммите, который состоялся в Бюргенштоке (Швейцария) в июне 2024 года.
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В следующем пункте заявления, уже от имени Киева, говорится, что украинская сторона приветствовала такое участие Индии и подчеркнула важность участия Индии на высоком уровне в следующем подобном саммите.
"Украинская сторона сообщила, что Совместное коммюнике, принятое на саммите... может послужить основой для дальнейших усилий по содействию справедливому миру, основанному на диалоге, дипломатии и международном праве", - также сказано в документе.
На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией, Таиландом и Словакией не подписала совместное коммюнике.
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В миреИндияКиевШвейцарияНарендра МодиВладимир Зеленский
 
 
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