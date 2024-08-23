https://ria.ru/20240823/minzdrav-1968108659.html

В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева

В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева - РИА Новости, 23.08.2024

В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева

Исследования препарата от болезни Бехтерева показывают эффект от терапии с первой недели применения, он нарастает вплоть до 48 недели, говорится в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:29

2024-08-23T17:29

2024-08-23T17:51

общество

российская академия наук

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Исследования препарата от болезни Бехтерева показывают эффект от терапии с первой недели применения, он нарастает вплоть до 48 недели, говорится в Telegram-канале Минздрава России"Российские ученые представили результаты клинического исследования препарата от болезни Бехтерева. Исследования проводились 48 недель с участием 260 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Эффект от терапии наблюдается уже с первой недели применения и продолжает нарастать вплоть до 48 недели", - говорится в сообщении.Отмечается, что препарат разработали специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН вместе с российской фармацевтической компанией."Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности", - объяснили в сообщении.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, российская академия наук, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, россия