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В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева - РИА Новости, 23.08.2024
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17:29 23.08.2024 (обновлено: 17:51 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/minzdrav-1968108659.html
В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева
В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева - РИА Новости, 23.08.2024
В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева
Исследования препарата от болезни Бехтерева показывают эффект от терапии с первой недели применения, он нарастает вплоть до 48 недели, говорится в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:29
2024-08-23T17:51
общество
российская академия наук
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Исследования препарата от болезни Бехтерева показывают эффект от терапии с первой недели применения, он нарастает вплоть до 48 недели, говорится в Telegram-канале Минздрава России"Российские ученые представили результаты клинического исследования препарата от болезни Бехтерева. Исследования проводились 48 недель с участием 260 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Эффект от терапии наблюдается уже с первой недели применения и продолжает нарастать вплоть до 48 недели", - говорится в сообщении.Отмечается, что препарат разработали специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН вместе с российской фармацевтической компанией."Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности", - объяснили в сообщении.
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общество, российская академия наук, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, россия
Общество, Российская академия наук, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Россия
В Минздраве рассказали об исследованиях препарата от болезни Бехтерева

Минздрав: препарат от болезни Бехтерева показывает результат с первой недели

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд Министерства здравоохранения РФ
Стенд Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Исследования препарата от болезни Бехтерева показывают эффект от терапии с первой недели применения, он нарастает вплоть до 48 недели, говорится в Telegram-канале Минздрава России
"Российские ученые представили результаты клинического исследования препарата от болезни Бехтерева. Исследования проводились 48 недель с участием 260 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Эффект от терапии наблюдается уже с первой недели применения и продолжает нарастать вплоть до 48 недели", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что препарат разработали специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН вместе с российской фармацевтической компанией.
"Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности", - объяснили в сообщении.
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