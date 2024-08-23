Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут"
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛюди на передвижной стендовой выставке "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых" в Пушкинском театре Дальневосточного Федерального Университета
Люди на передвижной стендовой выставке "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых" в Пушкинском театре Дальневосточного Федерального Университета. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. К проекту "Императорский маршрут", посвященному истории правления династии Романовых, присоединились 32 региона, сообщила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
В рамках "Царских дней" в Калининграде и исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России" в пятницу в Балтийском федеральном университете имени Канта состоялось открытие передвижной стендовой выставки "Милосердное служение представителей Императорского дома Романовых в Великой войне". Выставка создана научным коллективом фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Первой мировой войны.
"В "Императорском маршруте", который мы с Калининградской области подписали в 2021 году, уже 32 региона, и десять музеев, мемориальных зданий по всей стране созданы, посвященных самым разным темам, связанным с милосердием, благотворительностью, воинским подвигом представителей Императорского дома Романовых и с 300-летней историей императорской России", - сказала Громова на международной научно-практической конференции "Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых".
"Царские дни" – цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Дома Романовых. Они стартовали в Калининградской области в рамках исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России и мира", который продлится до 25 августа.
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