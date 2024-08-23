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Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут" - РИА Новости, 26.08.2024
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19:00 23.08.2024 (обновлено: 11:51 26.08.2024)
https://ria.ru/20240823/marshrut-1968473883.html
Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут"
Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут" - РИА Новости, 26.08.2024
Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут"
К проекту "Императорский маршрут", посвященному истории правления династии Романовых, присоединились 32 региона, сообщила председатель наблюдательного совета... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-23T19:00
2024-08-26T11:51
калининградская область
калининград
россия
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
российская академия наук
дом романовых
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КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. К проекту "Императорский маршрут", посвященному истории правления династии Романовых, присоединились 32 региона, сообщила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. В рамках "Царских дней" в Калининграде и исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России" в пятницу в Балтийском федеральном университете имени Канта состоялось открытие передвижной стендовой выставки "Милосердное служение представителей Императорского дома Романовых в Великой войне". Выставка создана научным коллективом фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Первой мировой войны. "В "Императорском маршруте", который мы с Калининградской области подписали в 2021 году, уже 32 региона, и десять музеев, мемориальных зданий по всей стране созданы, посвященных самым разным темам, связанным с милосердием, благотворительностью, воинским подвигом представителей Императорского дома Романовых и с 300-летней историей императорской России", - сказала Громова на международной научно-практической конференции "Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых". "Царские дни" – цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Дома Романовых. Они стартовали в Калининградской области в рамках исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России и мира", который продлится до 25 августа.
https://ria.ru/20240319/igry-1934227133.html
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калининградская область, калининград, россия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, дом романовых
Калининградская область, Калининград, Россия, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Российская академия наук, Дом Романовых

Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛюди на передвижной стендовой выставке "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых" в Пушкинском театре Дальневосточного Федерального Университета
Люди на передвижной стендовой выставке Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых в Пушкинском театре Дальневосточного Федерального Университета - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Люди на передвижной стендовой выставке "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых" в Пушкинском театре Дальневосточного Федерального Университета. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. К проекту "Императорский маршрут", посвященному истории правления династии Романовых, присоединились 32 региона, сообщила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
В рамках "Царских дней" в Калининграде и исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России" в пятницу в Балтийском федеральном университете имени Канта состоялось открытие передвижной стендовой выставки "Милосердное служение представителей Императорского дома Романовых в Великой войне". Выставка создана научным коллективом фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Первой мировой войны.
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19 марта, 13:43
"В "Императорском маршруте", который мы с Калининградской области подписали в 2021 году, уже 32 региона, и десять музеев, мемориальных зданий по всей стране созданы, посвященных самым разным темам, связанным с милосердием, благотворительностью, воинским подвигом представителей Императорского дома Романовых и с 300-летней историей императорской России", - сказала Громова на международной научно-практической конференции "Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых".
"Царские дни" – цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Дома Романовых. Они стартовали в Калининградской области в рамках исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России и мира", который продлится до 25 августа.
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