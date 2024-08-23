https://ria.ru/20240823/marshrut-1968473883.html

Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут"

Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут" - РИА Новости, 26.08.2024

Более 30 регионов присоединились к проекту "Императорский маршрут"

К проекту "Императорский маршрут", посвященному истории правления династии Романовых, присоединились 32 региона, сообщила председатель наблюдательного совета... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-23T19:00

2024-08-23T19:00

2024-08-26T11:51

калининградская область

калининград

россия

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

дом романовых

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КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. К проекту "Императорский маршрут", посвященному истории правления династии Романовых, присоединились 32 региона, сообщила председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. В рамках "Царских дней" в Калининграде и исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России" в пятницу в Балтийском федеральном университете имени Канта состоялось открытие передвижной стендовой выставки "Милосердное служение представителей Императорского дома Романовых в Великой войне". Выставка создана научным коллективом фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Первой мировой войны. "В "Императорском маршруте", который мы с Калининградской области подписали в 2021 году, уже 32 региона, и десять музеев, мемориальных зданий по всей стране созданы, посвященных самым разным темам, связанным с милосердием, благотворительностью, воинским подвигом представителей Императорского дома Романовых и с 300-летней историей императорской России", - сказала Громова на международной научно-практической конференции "Первая мировая война в исторической памяти и актуальном дискурсе ученых". "Царские дни" – цикл культурно-просветительских мероприятий, посвященных воинскому, благотворительному и общественному служению представителей Дома Романовых. Они стартовали в Калининградской области в рамках исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России и мира", который продлится до 25 августа.

https://ria.ru/20240319/igry-1934227133.html

https://ria.ru/20231221/ikony-1917213691.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

калининградская область, калининград, россия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук, дом романовых