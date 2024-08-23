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Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске - РИА Новости, 23.08.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
23:01 23.08.2024 (обновлено: 23:07 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/marafon-1968175172.html
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске - РИА Новости, 23.08.2024
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске
Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:01
2024-08-23T23:07
республика мордовия
общество
саранск
владимир васильев
анатолий гулин
россия
рузаевский район
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев в приветствии участникам молодежного марафона отметил, что в Мордовии проживают представители многих национальностей, чтут самобытную культуру и традиции народов России, из поколения в поколение передают базовые ценности и нравственные ориентиры, укрепляющие единство страны."Наши гости из разных уголков нашей необъятной страны будут представлять на фестивале свою самобытную культуру - из нее соткан уникальный облик нашей великой Родины. Наш президент сказал: "Когда мы едины - мы непобедимы! В единстве - наша сила", - заявил главный федеральный инспектор по Мордовии Анатолий Гулин.Глава Мордовии Артем Здунов вручил награды участникам СВО - Александру Тарасову из Саранска и Александру Тиверетину из Рузаевского района, награжденным медалью "За отвагу" за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.Глава Мордовии также осмотрел масштабную выставку, открывшуюся в рамках Всероссийского молодежного марафона. Одна из главных площадок выставки – патриотическая, здесь руководителю региона рассказали о проекте #КультураZаПобеду, стартовавшем в республике в этом году. В рамках проекта учреждения культуры - музеи, библиотеки, театры, творческие коллективы, детские школы искусств, дома культуры - присоединяются к сбору помощи для военнослужащих в зоне СВО, плетут маскировочные сети, вяжут носки, мастерят открытки.Площадка разместилась около Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Каждый желающий мог поучаствовать во всероссийской акции "Письмо Победы" и обратиться к бойцам, находящимся в зоне СВО, со словами поддержки. Письма будут отправлены на передовую вместе с гуманитарной помощью. Глава Мордовии передал бойцам в зону СВО теплогенератор.Большой популярностью у горожан и гостей фестиваля пользовалась площадка "Творческие деревни", где гости знакомились с традициями и обрядами Мордовии, а также могли принять участие в мастер-классах по выпечке мордовской ватрушки "кургоня", семицветному вязанию, изготовлению деревянной тавлинской игрушки или игре на свистульках и мордовской трубе - тораме.
https://ria.ru/20240607/mordoviya-1951554595.html
https://ria.ru/20240529/forum-1949234914.html
https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html
саранск
россия
рузаевский район
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общество, саранск, владимир васильев, анатолий гулин, россия, рузаевский район, артем здунов, единая россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Общество, Саранск, Владимир Васильев, Анатолий Гулин, Россия, Рузаевский район, Артем Здунов, Единая Россия, Республика Мордовия
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске

Всероссийский молодежный национальный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ Саранске
В Саранске - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Саранске. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Мордовия стала "Лидером роста" в Нацрейтинге инвестклимата
7 июня, 22:25
Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев в приветствии участникам молодежного марафона отметил, что в Мордовии проживают представители многих национальностей, чтут самобытную культуру и традиции народов России, из поколения в поколение передают базовые ценности и нравственные ориентиры, укрепляющие единство страны.
"Наши гости из разных уголков нашей необъятной страны будут представлять на фестивале свою самобытную культуру - из нее соткан уникальный облик нашей великой Родины. Наш президент сказал: "Когда мы едины - мы непобедимы! В единстве - наша сила", - заявил главный федеральный инспектор по Мордовии Анатолий Гулин.
Глава Мордовии Артем Здунов вручил награды участникам СВО - Александру Тарасову из Саранска и Александру Тиверетину из Рузаевского района, награжденным медалью "За отвагу" за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Глава Мордовии также осмотрел масштабную выставку, открывшуюся в рамках Всероссийского молодежного марафона. Одна из главных площадок выставки – патриотическая, здесь руководителю региона рассказали о проекте #КультураZаПобеду, стартовавшем в республике в этом году. В рамках проекта учреждения культуры - музеи, библиотеки, театры, творческие коллективы, детские школы искусств, дома культуры - присоединяются к сбору помощи для военнослужащих в зоне СВО, плетут маскировочные сети, вяжут носки, мастерят открытки.
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Площадка разместилась около Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Каждый желающий мог поучаствовать во всероссийской акции "Письмо Победы" и обратиться к бойцам, находящимся в зоне СВО, со словами поддержки. Письма будут отправлены на передовую вместе с гуманитарной помощью. Глава Мордовии передал бойцам в зону СВО теплогенератор.
Большой популярностью у горожан и гостей фестиваля пользовалась площадка "Творческие деревни", где гости знакомились с традициями и обрядами Мордовии, а также могли принять участие в мастер-классах по выпечке мордовской ватрушки "кургоня", семицветному вязанию, изготовлению деревянной тавлинской игрушки или игре на свистульках и мордовской трубе - тораме.
Глава Мордовии Артем Здунов на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Мордовия лидирует по доле инновационной продукции в России
8 августа, 12:39
 
Республика МордовияОбществоСаранскВладимир ВасильевАнатолий ГулинРоссияРузаевский районАртем ЗдуновЕдиная РоссияРеспублика Мордовия
 
 
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