https://ria.ru/20240823/marafon-1968175172.html

Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске

Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске - РИА Новости, 23.08.2024

Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске

Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:01

2024-08-23T23:01

2024-08-23T23:07

республика мордовия

общество

саранск

владимир васильев

анатолий гулин

россия

рузаевский район

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев в приветствии участникам молодежного марафона отметил, что в Мордовии проживают представители многих национальностей, чтут самобытную культуру и традиции народов России, из поколения в поколение передают базовые ценности и нравственные ориентиры, укрепляющие единство страны."Наши гости из разных уголков нашей необъятной страны будут представлять на фестивале свою самобытную культуру - из нее соткан уникальный облик нашей великой Родины. Наш президент сказал: "Когда мы едины - мы непобедимы! В единстве - наша сила", - заявил главный федеральный инспектор по Мордовии Анатолий Гулин.Глава Мордовии Артем Здунов вручил награды участникам СВО - Александру Тарасову из Саранска и Александру Тиверетину из Рузаевского района, награжденным медалью "За отвагу" за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.Глава Мордовии также осмотрел масштабную выставку, открывшуюся в рамках Всероссийского молодежного марафона. Одна из главных площадок выставки – патриотическая, здесь руководителю региона рассказали о проекте #КультураZаПобеду, стартовавшем в республике в этом году. В рамках проекта учреждения культуры - музеи, библиотеки, театры, творческие коллективы, детские школы искусств, дома культуры - присоединяются к сбору помощи для военнослужащих в зоне СВО, плетут маскировочные сети, вяжут носки, мастерят открытки.Площадка разместилась около Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Каждый желающий мог поучаствовать во всероссийской акции "Письмо Победы" и обратиться к бойцам, находящимся в зоне СВО, со словами поддержки. Письма будут отправлены на передовую вместе с гуманитарной помощью. Глава Мордовии передал бойцам в зону СВО теплогенератор.Большой популярностью у горожан и гостей фестиваля пользовалась площадка "Творческие деревни", где гости знакомились с традициями и обрядами Мордовии, а также могли принять участие в мастер-классах по выпечке мордовской ватрушки "кургоня", семицветному вязанию, изготовлению деревянной тавлинской игрушки или игре на свистульках и мордовской трубе - тораме.

https://ria.ru/20240607/mordoviya-1951554595.html

https://ria.ru/20240529/forum-1949234914.html

https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html

саранск

россия

рузаевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, саранск, владимир васильев, анатолий гулин, россия, рузаевский район, артем здунов, единая россия, республика мордовия