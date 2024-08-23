https://ria.ru/20240823/marafon-1968175172.html
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске - РИА Новости, 23.08.2024
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске
Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:01
2024-08-23T23:01
2024-08-23T23:07
республика мордовия
общество
саранск
владимир васильев
анатолий гулин
россия
рузаевский район
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев в приветствии участникам молодежного марафона отметил, что в Мордовии проживают представители многих национальностей, чтут самобытную культуру и традиции народов России, из поколения в поколение передают базовые ценности и нравственные ориентиры, укрепляющие единство страны."Наши гости из разных уголков нашей необъятной страны будут представлять на фестивале свою самобытную культуру - из нее соткан уникальный облик нашей великой Родины. Наш президент сказал: "Когда мы едины - мы непобедимы! В единстве - наша сила", - заявил главный федеральный инспектор по Мордовии Анатолий Гулин.Глава Мордовии Артем Здунов вручил награды участникам СВО - Александру Тарасову из Саранска и Александру Тиверетину из Рузаевского района, награжденным медалью "За отвагу" за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.Глава Мордовии также осмотрел масштабную выставку, открывшуюся в рамках Всероссийского молодежного марафона. Одна из главных площадок выставки – патриотическая, здесь руководителю региона рассказали о проекте #КультураZаПобеду, стартовавшем в республике в этом году. В рамках проекта учреждения культуры - музеи, библиотеки, театры, творческие коллективы, детские школы искусств, дома культуры - присоединяются к сбору помощи для военнослужащих в зоне СВО, плетут маскировочные сети, вяжут носки, мастерят открытки.Площадка разместилась около Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Каждый желающий мог поучаствовать во всероссийской акции "Письмо Победы" и обратиться к бойцам, находящимся в зоне СВО, со словами поддержки. Письма будут отправлены на передовую вместе с гуманитарной помощью. Глава Мордовии передал бойцам в зону СВО теплогенератор.Большой популярностью у горожан и гостей фестиваля пользовалась площадка "Творческие деревни", где гости знакомились с традициями и обрядами Мордовии, а также могли принять участие в мастер-классах по выпечке мордовской ватрушки "кургоня", семицветному вязанию, изготовлению деревянной тавлинской игрушки или игре на свистульках и мордовской трубе - тораме.
https://ria.ru/20240607/mordoviya-1951554595.html
https://ria.ru/20240529/forum-1949234914.html
https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html
саранск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саранск, владимир васильев, анатолий гулин, россия, рузаевский район, артем здунов, единая россия, республика мордовия
Республика Мордовия, Общество, Саранск, Владимир Васильев, Анатолий Гулин, Россия, Рузаевский район, Артем Здунов, Единая Россия, Республика Мордовия
Всероссийский молодежный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске
Всероссийский молодежный национальный марафон "Мы вместе!" открылся в Саранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов состоялось вечером в пятницу в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Руководитель фракции "Единая Россия
" в Государственной думе, председатель Ассамблеи народов России Владимир Васильев
в приветствии участникам молодежного марафона отметил, что в Мордовии проживают представители многих национальностей, чтут самобытную культуру и традиции народов России, из поколения в поколение передают базовые ценности и нравственные ориентиры, укрепляющие единство страны.
"Наши гости из разных уголков нашей необъятной страны будут представлять на фестивале свою самобытную культуру - из нее соткан уникальный облик нашей великой Родины. Наш президент сказал: "Когда мы едины - мы непобедимы! В единстве - наша сила", - заявил главный федеральный инспектор по Мордовии Анатолий Гулин
.
Глава Мордовии Артем Здунов
вручил награды участникам СВО - Александру Тарасову из Саранска и Александру Тиверетину из Рузаевского района
, награжденным медалью "За отвагу" за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Глава Мордовии также осмотрел масштабную выставку, открывшуюся в рамках Всероссийского молодежного марафона. Одна из главных площадок выставки – патриотическая, здесь руководителю региона рассказали о проекте #КультураZаПобеду, стартовавшем в республике в этом году. В рамках проекта учреждения культуры - музеи, библиотеки, театры, творческие коллективы, детские школы искусств, дома культуры - присоединяются к сбору помощи для военнослужащих в зоне СВО, плетут маскировочные сети, вяжут носки, мастерят открытки.
Площадка разместилась около Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Каждый желающий мог поучаствовать во всероссийской акции "Письмо Победы" и обратиться к бойцам, находящимся в зоне СВО, со словами поддержки. Письма будут отправлены на передовую вместе с гуманитарной помощью. Глава Мордовии передал бойцам в зону СВО теплогенератор.
Большой популярностью у горожан и гостей фестиваля пользовалась площадка "Творческие деревни", где гости знакомились с традициями и обрядами Мордовии, а также могли принять участие в мастер-классах по выпечке мордовской ватрушки "кургоня", семицветному вязанию, изготовлению деревянной тавлинской игрушки или игре на свистульках и мордовской трубе - тораме.