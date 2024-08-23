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Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях - РИА Новости, 23.08.2024
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Зачем лозы в этом регионе полностью закапывают в землю, какие автохтоны стали известны на весь мир и что за сорт называют "ростовским пино нуаром". От чего зависит ценообразование и почему на протяжении нескольких лет число виноградников уменьшалось.
2024-08-23T14:00
2024-08-23T14:00
2024-08-23T14:20
сомелье-фрилансер
подкаст
роскачество
вино
артур саркисян
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виноделие
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Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Зачем лозы в этом регионе полностью закапывают в землю, какие автохтоны стали известны на весь мир и что за сорт называют «ростовским пино нуаром». От чего зависит ценообразование и почему на протяжении нескольких лет число виноградников уменьшалось.
audio/mpeg
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Зачем лозы в этом регионе полностью закапывают в землю, какие автохтоны стали известны на весь мир и что за сорт называют «ростовским пино нуаром». От чего зависит ценообразование и почему на протяжении нескольких лет число виноградников уменьшалось.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Монтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, роскачество, вино, артур саркисян, союз виноградарей и виноделов россии, виноделие, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Роскачество, Вино, Артур Саркисян, Союз виноградарей и виноделов России, Виноделие
Долина Дона. Вино в экстремальных погодных условиях
Зачем лозы в этом регионе полностью закапывают в землю, какие автохтоны стали известны на весь мир и что за сорт называют "ростовским пино нуаром". От чего зависит ценообразование и почему на протяжении нескольких лет число виноградников уменьшалось.