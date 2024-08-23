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В ОСК рассказали о новых круизных судах "Карелия" - РИА Новости, 23.08.2024
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06:53 23.08.2024 (обновлено: 10:27 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/layner-1967937456.html
В ОСК рассказали о новых круизных судах "Карелия"
В ОСК рассказали о новых круизных судах "Карелия" - РИА Новости, 23.08.2024
В ОСК рассказали о новых круизных судах "Карелия"
Бассейн с подогревом, фермерская парная, ресторан с панорамными окнами ожидают пассажиров на новых круизных судах "Карелия", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:53
2024-08-23T10:27
россия
черное море
архангельск
объединенная судостроительная корпорация
красное сормово
экономика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бассейн с подогревом, фермерская парная, ресторан с панорамными окнами ожидают пассажиров на новых круизных судах "Карелия", рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и круизной компании "ВодоходЪ". "Большая часть кают имеет полноценные открытые индивидуальные балконы, а шикарные гранд-люксы с персональной верандой. Особой гордостью судна будет самый просторный на речном флоте ресторан с панорамным остеклением на оба борта, высотой более 3 метров", – отметили в ОСК. Благодаря панорамным окнам и высокому потолку ресторан выглядит легким и светлым. Пол и мебель с элементами дерева придает залу благородство и элегантность, а оттенки натурального дуба приятны для глаз. В "Водоходе" добавили, что для гостей будет предложено 88 кают в семи категориях: 2 каюты категории "Гранд Люкс" с балконом; 9 кают категории "Люкс" с балконом; 2 каюты категории "Полулюкс" с балконом; 46 кают категории "Делюкс" с балконом; 12 кают категории "Делюкс-коннект" без балкона; 16 кают категории "Делюкс" без балкона; 1 каюта категории "Люкс" с балконом для маломобильных. Общая стилистика всех трех судов проекта "Карелия" будет сохраняться, однако возможны отличия в отдельных дизайнерских решениях и деталях. Каюты выполнены в светлых тонах с графитовыми и апельсиновыми акцентами. Подсветка полукруглых зеркал увеличивает пространство номера. В каютах тоже присутствуют цвета натурального дуба, которые делают комнату светлее. Весь интерьер "Карелии" в целом пронизан природными мотивами. Сочетание графитового, оливкового, бежевого цветов с оранжевыми акцентами не только визуально увеличивает помещения, но и делает их уютными и комфортными. "Эксклюзивной особенностью теплоходов проекта "Карелия" является открытый подогреваемый бассейн, который будет расположен на солнечной палубе. Также на солнечной палубе предусмотрена лаундж-зона с мягкой мебелью и барной стойкой 360°. В СПА-зоне на борту теплохода "Николай Жарков" гостей также ждет новинка - фермерская парная", – добавили в компании. Кроме того, в ресторане и баре будет возможность выйти на веранду, так гости смогут насладиться кухней и на открытом воздухе, добавили в "Водоходе". Пассажировместимость лайнеров составит 176 гостей и 97 человек обслуживающего персонала и команды. Внешний облик "Карелии" В ОСК добавили, что внешний облик новых лайнеров не только эстетичный, но и функциональный. Так, наклонные декоративные элементы в носу и корме судна придают лайнеру стремительный силуэт и изящество. "И если в носу это просто наклонная линия остекления, участки фальшборта, подчеркнутые формой рубки с фальш-окнами, то кормовой наклонный декоративный элемент перед шлюпкой на самом деле является откидной трап-сходней для посадки пассажиров в морских портах с большой высотой причала. Это конструктивное решение является уникальным и ранее не применялось на речных пассажирских судах", – пояснили в корпорации. В ОСК подчеркнули, что для реализации проекта российские производители поставят комплектующие для экипажной зоны, включая модульные санитарные узлы, плавающий пол, металлическую и композитную мебель, а также двери. Отечественного производства будут и остекление, судовое электрооборудование, обогреватели, якорные цепи, судовое оборудование, электрораспределительные щиты. "Эти меры направлены на увеличение доли отечественного оборудования на новых лайнерах и снижение зависимости от импортных комплектующих", – отметили в ОСК. Реализация проекта Строительством пассажирских лайнеров "Карелия" занимается завод ОСК "Красное Сормово". Заказчиком круизных судов "Карелия" выступает компания "ВодоходЪ". Проект реализуется при поддержке Правительства РФ в рамках программы по обновлению речного флота. Головное судно готово уже на 56,6%. Второй заказ выполнен на 25,6%, третий – на 3%. Головное судно проекта "Карелия" заложили 28 апреля, второе - 26 мая, а третье - 22 июня в 2023 году. Ожидается, что первое судно, которое получило имя "Николай Жарков" отправится в свои первый рейс уже в 2025 году, еще два судна встретят пассажиров в 2026 году. "Лайнеры "Карелия" будут соответствовать лучшим мировым круизным судам. В отличие от теплохода "Мустай Карим", они будут более компактными и смогут ходить даже по неглубоким рекам. Это расширит сферу их применения: суда можно будет использовать на Балтийском и Белом, Каспийском и Чёрном морях, а также на реках центральной части России", – рассказали в ОСК. В "Водоходе" добавили, что под лайнеры "Карелия" уже разработан арктический двухнедельный круиз "Поморское кольцо". Пассажиры на новом маршруте посетят Архангельск, Соловецкий архипелаг и Умбу. В 2025 году планируется десятидневный круиз из Ростова-на-Дону в Астрахань с судозаходом в Махачкалу с посещением Дербента.
https://ria.ru/20240207/kruizy-1925990483.html
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россия, черное море, архангельск, объединенная судостроительная корпорация, красное сормово, экономика
Россия, Черное море, Архангельск, Объединенная судостроительная корпорация, Красное Сормово, Экономика
В ОСК рассказали о новых круизных судах "Карелия"

ОСК показала дизайн кают, ресторана и SPA нового круизного лайнера "Карелия"

© Фото предоставлено пресс-службой ОСККруизное судно "Карелия"
Круизное судно Карелия - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ОСК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бассейн с подогревом, фермерская парная, ресторан с панорамными окнами ожидают пассажиров на новых круизных судах "Карелия", рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и круизной компании "ВодоходЪ".
© Фото предоставлено пресс-службой ОСКРесторан
Ресторан - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ОСК
Ресторан
"Большая часть кают имеет полноценные открытые индивидуальные балконы, а шикарные гранд-люксы с персональной верандой. Особой гордостью судна будет самый просторный на речном флоте ресторан с панорамным остеклением на оба борта, высотой более 3 метров", – отметили в ОСК.
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Благодаря панорамным окнам и высокому потолку ресторан выглядит легким и светлым. Пол и мебель с элементами дерева придает залу благородство и элегантность, а оттенки натурального дуба приятны для глаз.
В "Водоходе" добавили, что для гостей будет предложено 88 кают в семи категориях: 2 каюты категории "Гранд Люкс" с балконом; 9 кают категории "Люкс" с балконом; 2 каюты категории "Полулюкс" с балконом; 46 кают категории "Делюкс" с балконом; 12 кают категории "Делюкс-коннект" без балкона; 16 кают категории "Делюкс" без балкона; 1 каюта категории "Люкс" с балконом для маломобильных. Общая стилистика всех трех судов проекта "Карелия" будет сохраняться, однако возможны отличия в отдельных дизайнерских решениях и деталях.
© Фото предоставлено пресс-службой ОСККаюта с балконом
Каюта с балконом - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ОСК
Каюта с балконом
Каюты выполнены в светлых тонах с графитовыми и апельсиновыми акцентами. Подсветка полукруглых зеркал увеличивает пространство номера. В каютах тоже присутствуют цвета натурального дуба, которые делают комнату светлее. Весь интерьер "Карелии" в целом пронизан природными мотивами. Сочетание графитового, оливкового, бежевого цветов с оранжевыми акцентами не только визуально увеличивает помещения, но и делает их уютными и комфортными.
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"Эксклюзивной особенностью теплоходов проекта "Карелия" является открытый подогреваемый бассейн, который будет расположен на солнечной палубе. Также на солнечной палубе предусмотрена лаундж-зона с мягкой мебелью и барной стойкой 360°. В СПА-зоне на борту теплохода "Николай Жарков" гостей также ждет новинка - фермерская парная", – добавили в компании.
© Фото предоставлено пресс-службой ОСКБассейн на открытой палубе
Бассейн на открытой палубе - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ОСК
Бассейн на открытой палубе
Кроме того, в ресторане и баре будет возможность выйти на веранду, так гости смогут насладиться кухней и на открытом воздухе, добавили в "Водоходе".
Пассажировместимость лайнеров составит 176 гостей и 97 человек обслуживающего персонала и команды.

Внешний облик "Карелии"

В ОСК добавили, что внешний облик новых лайнеров не только эстетичный, но и функциональный. Так, наклонные декоративные элементы в носу и корме судна придают лайнеру стремительный силуэт и изящество.
© Фото предоставлено пресс-службой ОСККруизное судно "Карелия"
Круизное судно Карелия - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ОСК
Круизное судно "Карелия"
"И если в носу это просто наклонная линия остекления, участки фальшборта, подчеркнутые формой рубки с фальш-окнами, то кормовой наклонный декоративный элемент перед шлюпкой на самом деле является откидной трап-сходней для посадки пассажиров в морских портах с большой высотой причала. Это конструктивное решение является уникальным и ранее не применялось на речных пассажирских судах", – пояснили в корпорации.
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В ОСК подчеркнули, что для реализации проекта российские производители поставят комплектующие для экипажной зоны, включая модульные санитарные узлы, плавающий пол, металлическую и композитную мебель, а также двери. Отечественного производства будут и остекление, судовое электрооборудование, обогреватели, якорные цепи, судовое оборудование, электрораспределительные щиты.
© Фото предоставлено пресс-службой ОСККаюта Делюкс
Каюта Делюкс - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ОСК
Каюта Делюкс
"Эти меры направлены на увеличение доли отечественного оборудования на новых лайнерах и снижение зависимости от импортных комплектующих", – отметили в ОСК.

Реализация проекта

Строительством пассажирских лайнеров "Карелия" занимается завод ОСК "Красное Сормово". Заказчиком круизных судов "Карелия" выступает компания "ВодоходЪ". Проект реализуется при поддержке Правительства РФ в рамках программы по обновлению речного флота. Головное судно готово уже на 56,6%. Второй заказ выполнен на 25,6%, третий – на 3%. Головное судно проекта "Карелия" заложили 28 апреля, второе - 26 мая, а третье - 22 июня в 2023 году. Ожидается, что первое судно, которое получило имя "Николай Жарков" отправится в свои первый рейс уже в 2025 году, еще два судна встретят пассажиров в 2026 году.
© Фото предоставлено пресс-службой ОСКДетская комната для малышей
Детская комната для малышей - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ОСК
Детская комната для малышей
"Лайнеры "Карелия" будут соответствовать лучшим мировым круизным судам. В отличие от теплохода "Мустай Карим", они будут более компактными и смогут ходить даже по неглубоким рекам. Это расширит сферу их применения: суда можно будет использовать на Балтийском и Белом, Каспийском и Чёрном морях, а также на реках центральной части России", – рассказали в ОСК.
В "Водоходе" добавили, что под лайнеры "Карелия" уже разработан арктический двухнедельный круиз "Поморское кольцо". Пассажиры на новом маршруте посетят Архангельск, Соловецкий архипелаг и Умбу. В 2025 году планируется десятидневный круиз из Ростова-на-Дону в Астрахань с судозаходом в Махачкалу с посещением Дербента.
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