https://ria.ru/20240823/kurs-1968030547.html

В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение"

В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение" - РИА Новости, 23.08.2024

В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение"

Внеурочный курс "Семьеведение", который появится в школах РФ с 1 сентября, сформирует у детей приверженность традиционным российским духовно-нравственным... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:04

2024-08-23T14:04

2024-08-23T14:44

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Внеурочный курс "Семьеведение", который появится в школах РФ с 1 сентября, сформирует у детей приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками, сообщается в рабочей программе курса, опубликованной на портале "Единое содержание общего образования", подведомственного Институту стратегии развития образования. Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что он будет проходить в формате разговоров о важном или внеурочных занятий. Школьники изучат особенности брачно-семейных отношений, роли мужчины, женщины и детей в семье. Также их научат выстраивать взаимоотношения с родственниками, расскажут о вступлении в брак, ведении домашнего хозяйства и семейного бюджета. "Актуальность курса внеурочной деятельности "Семьеведение" в современных условиях обусловлена необходимостью разработки специальных программ обучения и воспитания, способствующих формированию у представителей молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих гражданское единство российского общества, направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации", - говорится в разделе "Актуальность курса". Отмечается, что "Семьеведение" призвано решить проблему сохранения и восстановления отечественных традиций семейного воспитания и передачи молодому поколению знаний о психологических, культурных и нравственных нормах семейной жизни.

https://ria.ru/20231030/semya-1906201662.html

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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование