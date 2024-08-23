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В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение" - РИА Новости, 23.08.2024
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14:04 23.08.2024 (обновлено: 14:44 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kurs-1968030547.html
В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение"
В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение" - РИА Новости, 23.08.2024
В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение"
Внеурочный курс "Семьеведение", который появится в школах РФ с 1 сентября, сформирует у детей приверженность традиционным российским духовно-нравственным... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:04
2024-08-23T14:44
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Внеурочный курс "Семьеведение", который появится в школах РФ с 1 сентября, сформирует у детей приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками, сообщается в рабочей программе курса, опубликованной на портале "Единое содержание общего образования", подведомственного Институту стратегии развития образования. Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что он будет проходить в формате разговоров о важном или внеурочных занятий. Школьники изучат особенности брачно-семейных отношений, роли мужчины, женщины и детей в семье. Также их научат выстраивать взаимоотношения с родственниками, расскажут о вступлении в брак, ведении домашнего хозяйства и семейного бюджета. "Актуальность курса внеурочной деятельности "Семьеведение" в современных условиях обусловлена необходимостью разработки специальных программ обучения и воспитания, способствующих формированию у представителей молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих гражданское единство российского общества, направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации", - говорится в разделе "Актуальность курса". Отмечается, что "Семьеведение" призвано решить проблему сохранения и восстановления отечественных традиций семейного воспитания и передачи молодому поколению знаний о психологических, культурных и нравственных нормах семейной жизни.
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
В российских школах появится внеурочный курс "Семьеведение"

Школьный курс "Семьеведение" научит детей выстраивать отношения с родителями

© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Внеурочный курс "Семьеведение", который появится в школах РФ с 1 сентября, сформирует у детей приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научит выстраивать отношения с родителями и другими родственниками, сообщается в рабочей программе курса, опубликованной на портале "Единое содержание общего образования", подведомственного Институту стратегии развития образования.
Программа курса рассчитана для учеников 5-9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа. Предполагается, что он будет проходить в формате разговоров о важном или внеурочных занятий. Школьники изучат особенности брачно-семейных отношений, роли мужчины, женщины и детей в семье. Также их научат выстраивать взаимоотношения с родственниками, расскажут о вступлении в брак, ведении домашнего хозяйства и семейного бюджета.
«
"Актуальность курса внеурочной деятельности "Семьеведение" в современных условиях обусловлена необходимостью разработки специальных программ обучения и воспитания, способствующих формированию у представителей молодого поколения приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, включая ценности крепкой семьи, укрепляющих гражданское единство российского общества, направленных на решение демографических проблем в Российской Федерации", - говорится в разделе "Актуальность курса".
Отмечается, что "Семьеведение" призвано решить проблему сохранения и восстановления отечественных традиций семейного воспитания и передачи молодому поколению знаний о психологических, культурных и нравственных нормах семейной жизни.
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