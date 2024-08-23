https://ria.ru/20240823/kriger-1968123660.html

В ФРГ расследуют дело против помилованного в Белоруссии немца, пишут СМИ

В ФРГ расследуют дело против помилованного в Белоруссии немца, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2024

В ФРГ расследуют дело против помилованного в Белоруссии немца, пишут СМИ

Немецкая прокуратура расследует дело против помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера, пишет газета Welt am Sonntag. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:56

2024-08-23T17:56

2024-08-23T18:39

в мире

белоруссия

германия

александр лукашенко

минский областной суд

обмен заключенными между россией и западом

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БЕРЛИН, 23 авг — РИА Новости. Немецкая прокуратура расследует дело против помилованного в Белоруссии гражданина Германии Рико Кригера, пишет газета Welt am Sonntag. "(Канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц пожимал ему руку в аэропорту, а теперь Федеральная прокуратура проводит расследование. Первого августа немец Рико Кригер освобожден в рамках масштабного обмена заключенными в Белоруссии. Но для 30-летнего немца дело еще не закончено: как стало известно Welt am Sonntag, против Кригера ведется расследование и в Германии. Обвинения серьезны и политически взрывоопасны", — говорится в публикации.Как утверждает газета, генпрокуратура подозревает Кригера в том, что он подал заявку на работу в добровольческом полку, который поддерживает Киев, в качестве медика, оператора беспилотника или техника-мехатроника. Но на его предложение откликнулся не полк, а украинская служба внутренней разведки СБУ. Как предполагает издание, когда он прибыл в Белоруссию, сотрудники Службы безопасности Украины попросили его сфотографировать военную технику и погрузочную платформу, а затем его отправили в лесной массив, чтобы он забрал там рюкзак и положил его на железнодорожные рельсы. Он сделал это и, как утверждается, был арестован следующей ночью.Согласно документу немецкого суда, на который ссылается газета, предполагаемое осуществление атаки от имени иностранной разведывательной службы представляет собой существенное нарушение суверенитета. Преступление, утверждается в материале, может нанести серьезный ущерб интересам безопасности Белоруссии. Если граждане Германии совершат уголовные преступления от имени других спецслужб, это также может нанести серьезный ущерб репутации ФРГ, говорится в документе.Двадцатого июля Минский областной суд приговорил Кригера к смертной казни. Его признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред национальной безопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.Как сообщало белорусское госиздание "СБ. Беларусь сегодня", Кригер собирался отправиться воевать на Украину в составе интернационального батальона.Немец не стал обжаловать приговор, он вступил в силу. Позднее, 30 июля, он обратился за помилованием. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в тот же день помиловал осужденного.Первого августа Рико Кригер принял участие в масштабном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США и Германией.

https://ria.ru/20240823/antonov-1967943841.html

https://ria.ru/20240801/krasikov-1963546525.html

https://ria.ru/20240801/fsb-1963540350.html

белоруссия

германия

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в мире, белоруссия, германия, александр лукашенко, минский областной суд, обмен заключенными между россией и западом