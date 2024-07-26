https://ria.ru/20240726/kazn-1962057900.html

СМИ раскрыли, за что в Белоруссии приговорили к казни гражданина Германии

СМИ раскрыли, за что в Белоруссии приговорили к казни гражданина Германии - РИА Новости, 26.07.2024

СМИ раскрыли, за что в Белоруссии приговорили к казни гражданина Германии

Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер фотографировал по заданию СБУ в Осиповичах (Могилевская область) пусковые установки... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T00:50

2024-07-26T00:50

2024-07-26T11:26

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МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер фотографировал по заданию СБУ в Осиповичах (Могилевская область) пусковые установки "Искандер", сообщило белорусское госиздание "СБ.Беларусь сегодня"."Со мной связалась СБУ. <…> Сказали мне, что я должен ехать в Беларусь и уже в Беларуси получить дальнейшие инструкции. <…> Мне прислали координаты, с которых я должен вести съемку, и картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник. Мне нужно было сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике с определенной позиции <…>", — приводит издание выдержки допроса Кригера, которые зачитывались во время судебного процесса в июне в Минске. По словам подсудимого, с этого места он должен был сделать фотографии "поверх забора". Кригеру поручили купить военную форму, после чего он "взобрался на этот холм, сделал три фотографии на телефон", которые он позже на железнодорожном вокзале, откуда выезжал в Минск, переслал своему куратору из СБУ."Фотографировал он территорию (воинской. — Прим. ред.) части, хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки "Искандер", осознавая, что это шпионаж по заданию иностранной спецслужбы", — говорится в материале издания.По его данным, погрузочно-разгрузочная платформа железнодорожной станции Озерище под Минском, где Кригер в октябре прошлого года оставил по заданию СБУ изъятый из тайника рюкзак и где позже произошел взрыв, "периодически используется и для погрузки военной техники". Издание утверждает, что спустя несколько часов после взрыва на станции "была запланирована погрузка танков белорусской армии". "В итоге погрузку перенесли. Наши танки должны были направиться на полигон, каждый — полностью заправлен топливом", — говорится в материале. По информации издания, Кригер хотел отправиться воевать на Украине в составе интернационального батальона, "причем не в медицинское подразделение, а именно в боевое". "Откликнулись только курируемые СБУ экстремисты из "полка Калиновского"* (объединяет воюющих на стороне ВСУ выходцев из Белоруссии. — Прим. ред.) и входящее в него вооруженное формирование — механизированный батальон "Вестерн", — говорится в статье.Получив проверочные задания от СБУ и отправляясь для их выполнения в Белоруссию, Кригер "путал следы, чтобы выиграть время в случае своего обнаружения". Например, по данным издания, еще в Германии он забронировал сразу три гостиницы в Белоруссии. "Сперва заселяется в одну, затем переезжает во вторую, потом снова возвращается в первую. А по прилете в минском аэропорту вообще предъявил сотруднику погранслужбы документ о бронировании номера в третьем отеле, в который изначально заселяться не собирался", — отмечает издание.Минский областной суд ранее признал Кригера виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, в агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения. Немец не стал обжаловать приговор, решение вступило в силу.* Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России".

https://ria.ru/20240624/politika-1955138134.html

https://ria.ru/20240722/vzryvchatka-1961142781.html

https://ria.ru/20240425/kgb-1942254956.html

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белоруссия, германия, минск, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, в мире