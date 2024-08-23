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КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее - РИА Новости, 23.08.2024
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01:45 23.08.2024 (обновлено: 12:01 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koreya-1967923673.html
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее - РИА Новости, 23.08.2024
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее
МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:45
2024-08-23T12:01
в мире
сша
южная корея
сеул
mcdonnell douglas ah-64 apache
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache. В понедельник госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 миллиарда долларов. Сеул запросил до 36 вертолетов, а также дополнительные двигатели и сопутствующее оборудование. "Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооруженные силы, создающие серьезную угрозу обстановке безопасности в регионе и обостряющие военную напряженность, и строго предупреждаем об их последствиях", - приводит текст заявления МИД КНДР Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, продажа американского оружия союзникам США в АТР – недопустимый вызов безопасности региона.
https://ria.ru/20240815/koreya-1966307321.html
https://ria.ru/20240805/kndr-1964262139.html
сша
южная корея
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в мире, сша, южная корея, сеул, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, США, Южная Корея, Сеул, McDonnell Douglas AH-64 Apache
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее

МИД КНДР осудил решение США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache

CC BY 4.0 / Jean-Christophe BENOIST (cropped) / AH64E Bourget 2019Вертолет AH-64E Apache
Вертолет AH-64E Apache - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
CC BY 4.0 / Jean-Christophe BENOIST (cropped) / AH64E Bourget 2019
Вертолет AH-64E Apache. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache.
В понедельник госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 миллиарда долларов. Сеул запросил до 36 вертолетов, а также дополнительные двигатели и сопутствующее оборудование.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Президент Южной Кореи представил свое видение объединения с КНДР
15 августа, 07:17
"Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооруженные силы, создающие серьезную угрозу обстановке безопасности в регионе и обостряющие военную напряженность, и строго предупреждаем об их последствиях", - приводит текст заявления МИД КНДР Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, продажа американского оружия союзникам США в АТР – недопустимый вызов безопасности региона.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Ким Чен Ын заявил о необходимости наращивать ядерный потенциал КНДР
5 августа, 19:29
 
В миреСШАЮжная КореяСеулMcDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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