https://ria.ru/20240823/koreya-1967923673.html

КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее

КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее - РИА Новости, 23.08.2024

КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее

МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T01:45

2024-08-23T01:45

2024-08-23T12:01

в мире

сша

южная корея

сеул

mcdonnell douglas ah-64 apache

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache. В понедельник госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 миллиарда долларов. Сеул запросил до 36 вертолетов, а также дополнительные двигатели и сопутствующее оборудование. "Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооруженные силы, создающие серьезную угрозу обстановке безопасности в регионе и обостряющие военную напряженность, и строго предупреждаем об их последствиях", - приводит текст заявления МИД КНДР Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, продажа американского оружия союзникам США в АТР – недопустимый вызов безопасности региона.

https://ria.ru/20240815/koreya-1966307321.html

https://ria.ru/20240805/kndr-1964262139.html

сша

южная корея

сеул

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в мире, сша, южная корея, сеул, mcdonnell douglas ah-64 apache