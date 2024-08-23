https://ria.ru/20240823/koreya-1967923673.html
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее - РИА Новости, 23.08.2024
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее
МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T01:45
2024-08-23T01:45
2024-08-23T12:01
в мире
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южная корея
сеул
mcdonnell douglas ah-64 apache
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. МИД КНДР осудил решение госдепа США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache. В понедельник госдеп одобрил продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache на сумму 3,5 миллиарда долларов. Сеул запросил до 36 вертолетов, а также дополнительные двигатели и сопутствующее оборудование. "Решительно отвергаем происки США и их сателлитов наращивать вооруженные силы, создающие серьезную угрозу обстановке безопасности в регионе и обостряющие военную напряженность, и строго предупреждаем об их последствиях", - приводит текст заявления МИД КНДР Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи, продажа американского оружия союзникам США в АТР – недопустимый вызов безопасности региона.
https://ria.ru/20240815/koreya-1966307321.html
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в мире, сша, южная корея, сеул, mcdonnell douglas ah-64 apache
В мире, США, Южная Корея, Сеул, McDonnell Douglas AH-64 Apache
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее
МИД КНДР осудил решение США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов Apache