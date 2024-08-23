https://ria.ru/20240823/konflikt-1968175892.html

Конфликт на Украине стал основной темой переговоров Моди и Зеленского

Конфликт на Украине стал основной темой переговоров Моди и Зеленского - РИА Новости, 23.08.2024

Конфликт на Украине стал основной темой переговоров Моди и Зеленского

Большую часть времени на двусторонних переговорах премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Зеленский уделили обсуждению украинского конфликта, заявил в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:06

2024-08-23T23:06

2024-08-23T23:06

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БАНГКОК, 23 авг - РИА Новости. Большую часть времени на двусторонних переговорах премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Зеленский уделили обсуждению украинского конфликта, заявил в Киеве на пресс-брифинге по итогам визита премьера Индии на Украину индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, сопровождающий Моди в его поездке по Восточной Европе. "Большая часть этого времени (переговоров Моди и Зеленского - ред.) была посвящена вопросу конфликта на Украине", - сказал на брифинге глава МИД Индии. Джайшанкар напомнил присутствующим, что позиция Индии по конфликту основана на необходимости диалога сторон для его разрешения и невозможности решать вопросы мира на поле боя. "Премьер-министр изложил (украинской стороне - ред.) нашу позицию, состоящую в том, что диалог и дипломатия - это ключ к разрешению конфликта, и что мирные решения не приходят на поле боя. Он также рассказал (Зеленскому - ред.) о широко распространенном на Глобальном Юге беспокойстве о последствиях этого конфликта для стран этой части мира", - сообщил журналистам глава МИД Индии. Джайшанкар подчеркнул, что на этих переговорах Моди также упомянул о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе визита индийского премьера в Москву в начале июля. По словам главы МИД Индии, Моди в ходе переговоров попросил Зеленского дать оценку как обстановки в зоне боевых действий, так и "дипломатических аспектов ситуации вокруг конфликта". Зеленский "довольно долго говорил на эти темы", отметил Джайшанкар. Помимо боевых действий, стороны обсудили вопросы, вызывающие беспокойство в среднесрочной перспективе, такие как ситуация с продовольствием и энергетикой. "Украинская сторона явно желала продолжения вовлеченности Индии в процесс глобального саммита по вопросам мира на Украине", - добавил министр. При этом, по его словам, в ходе переговоров имела место дискуссия об эффективных способах продвижения мирной повестки, причем не обязательно в формате продвигаемого Украиной "глобального саммита". В дальнейшем, отвечая на вопрос о том, не просила ли украинская сторона Индию пригласить Россию на "саммит", министр еще раз подчеркнул, что Индия не во всем согласна с его форматом, а приглашение одной из сторон конфликта - прерогатива организаторов, прежде всего самого Киева. Джайшанкар дважды отметил, что существует множество подходов к решению конфликта, подчеркнув, что "это не только мнение Индии, но совершенно точно и Индии тоже". Отвечая на вопрос о вариантах мирного урегулирования, Джайшанкар отметил, что индийская сторона поделилась собственными идеями, а также результатами дискуссий по этому вопросу со многими другими странами, в том числе детального обсуждения в Москве. Украинская сторона, в свою очередь, не только комментировала "привезенные из Москвы" темы, но и много говорила о своем видении. По его словам, в конце беседы стороны констатировали, что обсуждаемый вопрос "представляет собой сложную комплексную проблему". "Это был обмен, и довольно активный", - резюмировал министр, отметив, что в этот день стороны, "может быть, подняли темы, которые еще пока не всем известны", но не уточнив, что имеет в виду. В целом он охарактеризовал обсуждение как "детальное, очень открытое и во многом очень конструктивное". "Если будет какое-либо развитие в этом отношении, мы, безусловно, вас о нем проинформируем", - сказал он журналистам. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике. В начале июля замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил РИА Новости, комментируя тему нового саммита по Украине, что российская сторона не принимает ультиматумы и участвовать в подобных мероприятиях не собирается. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240823/mod-1968157918.html

https://ria.ru/20240722/modi-1961262357.html

https://ria.ru/20240823/indiya-1968139694.html

https://ria.ru/20240823/konflikt-1968049518.html

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