https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127668.html

Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли

Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли - РИА Новости, 23.08.2024

Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли

Заключенные захватили в заложники восемь сотрудников волгоградской ИК-19, трое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:11

2024-08-23T18:11

2024-08-23T19:00

волгоградская область

происшествия

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

захват заложников в волгоградской колонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968053143_0:175:1001:738_1920x0_80_0_0_7fc03da6a6efd784a73e79200583f23a.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заключенные захватили в заложники восемь сотрудников волгоградской ИК-19, трое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН."В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести", — говорится в заявлении.Вначале в ведомстве сообщили, что жертвами нападения стали четыре человека, затем уточнили, что погибли трое.В пресс-службе добавили, что при освобождении заложников всех четырех преступников ликвидировали. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции, нет.ФСИН выразила глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В ведомстве также пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html

https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html

волгоградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоградская область, происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии