Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли
Трое из восьми захваченных в ИК-19 погибли, четверо пострадали
© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заключенные захватили в заложники восемь сотрудников волгоградской ИК-19, трое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
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"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести", — говорится в заявлении.
Вначале в ведомстве сообщили, что жертвами нападения стали четыре человека, затем уточнили, что погибли трое.
В пресс-службе добавили, что при освобождении заложников всех четырех преступников ликвидировали. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции, нет.
ФСИН выразила глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В ведомстве также пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.
Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.
Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.
СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.