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Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли - РИА Новости, 23.08.2024
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18:11 23.08.2024 (обновлено: 19:00 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968127668.html
Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли
Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли - РИА Новости, 23.08.2024
Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли
Заключенные захватили в заложники восемь сотрудников волгоградской ИК-19, трое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:11
2024-08-23T19:00
волгоградская область
происшествия
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заключенные захватили в заложники восемь сотрудников волгоградской ИК-19, трое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН.&quot;В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести&quot;, — говорится в заявлении.Вначале в ведомстве сообщили, что жертвами нападения стали четыре человека, затем уточнили, что погибли трое.В пресс-службе добавили, что при освобождении заложников всех четырех преступников ликвидировали. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции, нет.ФСИН выразила глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В ведомстве также пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html
https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html
https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html
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волгоградская область, происшествия, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Волгоградская область, Происшествия, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Трое захваченных в заложники в ИК-19 погибли

Трое из восьми захваченных в ИК-19 погибли, четверо пострадали

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заключенные захватили в заложники восемь сотрудников волгоградской ИК-19, трое из них погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН.
«

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести", — говорится в заявлении.

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Росгвардия показала кадры работы спецназа в волгоградской колонии
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Вначале в ведомстве сообщили, что жертвами нападения стали четыре человека, затем уточнили, что погибли трое.
В пресс-службе добавили, что при освобождении заложников всех четырех преступников ликвидировали. Пострадавших среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в операции, нет.
ФСИН выразила глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. В ведомстве также пообещали оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших.
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Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.
Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.
СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
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Волгоградская областьПроисшествияРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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