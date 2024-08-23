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Один из заключенных в ИК-19 отбывал срок за избиение до смерти - РИА Новости, 23.08.2024
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17:51 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968122478.html
Один из заключенных в ИК-19 отбывал срок за избиение до смерти
Один из заключенных в ИК-19 отбывал срок за избиение до смерти - РИА Новости, 23.08.2024
Один из заключенных в ИК-19 отбывал срок за избиение до смерти
Один из заключенных, взявших заложников в ИК-19 Волгоградской области, отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки, сообщается на РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:51
2024-08-23T17:51
происшествия
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
россия
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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Один из заключенных, взявших заложников в ИК-19 Волгоградской области, отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки, сообщается на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда. Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников. Это уроженцы Узбекистана и Таджикистана Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Темур Хусинов 1995 года рождения. По данным Тракторозаводского районного суда города, Темур Хусинов вместе со знакомым избили на улице мужчину за использование ненормативной лексики. Потерпевший получил множественные тупые травмы головы, от которых, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении медучреждения. Уточняется, что Хусинов в судебном заседании свою вину не признал, сообщив, что никого не убивал, ударов в голову потерпевшему не наносил. Однако потасовка попала на запись камеры видеонаблюдения, где виден момент ссоры. Приговор был вынесен в июне 2019 года. "Признать Хусинова… виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в судебном акте. Суд также взыскал с Хусинова в пользу потерпевших 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html
https://ria.ru/20240823/supruga-1968085601.html
https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html
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происшествия, волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии, россия
Происшествия, Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии, Россия
Один из заключенных в ИК-19 отбывал срок за избиение до смерти

Один из захватчиков заложников в ИК-19 отбывал срок за избиение до смерти

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
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ТУЛА, 23 авг – РИА Новости. Один из заключенных, взявших заложников в ИК-19 Волгоградской области, отбывал наказание за избиение оппонента до смерти в ходе уличной потасовки, сообщается на сайте Тракторозаводского районного суда Волгограда.
Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы ориентировки на предполагаемых преступников. Это уроженцы Узбекистана и Таджикистана Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Темур Хусинов 1995 года рождения.
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По данным Тракторозаводского районного суда города, Темур Хусинов вместе со знакомым избили на улице мужчину за использование ненормативной лексики. Потерпевший получил множественные тупые травмы головы, от которых, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении медучреждения.
Уточняется, что Хусинов в судебном заседании свою вину не признал, сообщив, что никого не убивал, ударов в голову потерпевшему не наносил. Однако потасовка попала на запись камеры видеонаблюдения, где виден момент ссоры. Приговор был вынесен в июне 2019 года.
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"Признать Хусинова… виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в судебном акте.
Суд также взыскал с Хусинова в пользу потерпевших 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
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ПроисшествияВолгоградская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в волгоградской колонииРоссия
 
 
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