https://ria.ru/20240823/kino-1967788824.html

Фильмы в бассейне и кастинг для собак: чем удивит Московская неделя кино

Фильмы в бассейне и кастинг для собак: чем удивит Московская неделя кино - РИА Новости, 23.08.2024

Фильмы в бассейне и кастинг для собак: чем удивит Московская неделя кино

До 28 августа в столице на городских площадках можно посмотреть фильмы, пообщаться с актерами и режиссерами, принять участие в мастер-классах, а также снять... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:00

2024-08-23T08:06

культура

кино и сериалы

культура

зарядье

музей москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147957/85/1479578588_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_d4c08e71bbcd1921f688af318ffcaaef.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Жанна Старицына. До 28 августа в столице на городских площадках можно посмотреть фильмы, пообщаться с актерами и режиссерами, принять участие в мастер-классах, а также снять собственную видеовизитку. О самом интересном в программе Московской международной недели кино — в материале РИА Новости.Посмотреть фильм в бассейне и на крыше"Свыше 200 активностей ежедневно в 100 городских локациях: кинопоказы, мастер-классы, лекции, флешмобы. Нам важно, чтобы каждый мог прикоснуться к миру кинематографа. Мы не только познакомим гостей с 70 картинами из 20 стран мира, которые редко увидишь в широком прокате, но и дадим шанс побывать по ту сторону кинокамеры", — говорит генеральный директор АНО "Агентство креативных индустрий" Гюльнара Агамова.В бассейне "Чайка" — танцевальная китайская драма "Шаг к мечте: раз и навсегда", а также российский сериал "Игры", посвященный Олимпиаде-80. Для посещения мероприятий понадобится медицинская справка и паспорт. Документы также попросят показать в акватории ЗИЛ: в дневные часы там ждут детей, для них — мультфильмы "Смешарики снимают кино", "Как приручить монстров" и другие. А по вечерам для взрослых — французская драма "Девять причин, чтобы жить", индийские боевики "Взрыв" и "Умный Шанкар"."На крыше "Новотеля" на "Киевской" и "Новослободской" — китайская мелодрама "Я помню", история влюбленных, чья жизнь разделилась на до и после амнезии героини. На Хохловской площади — южнокорейский исторический триллер "Ночная сова", — перечисляет Агамова.На более привычных зрителю площадках — в парке "Зарядье", Музее Москвы, "Технограде" и музее-заповеднике "Царицыно" — пройдут фестивали Short Film Days, Original + Doc, Konik Film Festival и другие.Научиться снимать хитыВ рамках деловой программы представители киноиндустрии на пленарных заседаниях, круглых столах, паблик-токах и мастер-классах обсудят мировые тренды в игровом кино, сериалах, цифровых проектах.Среди экспертов — Дэвид Маркони, автор сценариев "Иностранец" и "Крепкий орешек 4.0". Во вторник, 27 августа, он поделится своими профессиональными приемами и даст советы начинающим авторам.Сценаристы Айсе Кутлу (Турция, автор хита "Постучись в мою дверь" и мелодрамы "Ранняя пташка") и Андрей Золотарев ("Моя прекрасная няня", "Притяжение", "Лед") обсудят секреты успеха локальных медиапродуктов и расскажут, какие режиссерские техники удерживают аудиторию у экрана. На мероприятия деловой программы необходима предварительная регистрация.Раскрепоститься перед камеройНа мобильных съемочных площадках вы погрузитесь в мир кинопроизводства, увидите работу профессионалов за кадром и при желании станете ее частью — вам предложат создать видеовизитку, пройти кастинг в стриминговый проект, понаблюдать за актерскими читками, потренироваться в импровизации.У центральной арки ВДНХ — мастер-классы по драматургии: там объяснят все про сторителлинг, захватывающие истории. На тренинге "Органичное существование в кадре" актеры помогут гостям с упражнениями на раскрепощение перед камерой. А на 27 августа запланирован кастинг немецких овчарок на роль в сериале "Мухтар" на НТВ.На площадке у центрального входа в парк Горького обсудят роль современных технологий в кино — возможности лазеров, проекторов и искусственного интеллекта. Встречи "Сколько стоит кино? Считаем бюджет кинопроекта вместе" и "Грантовые возможности как один из возможных ресурсов поддержки кинопроекта" посвящены финансовой стороне индустрии. Для юных гостей — мастер-классы по сценическому движению "Эмоции + тело" от артиста, постановщика и перформера Альберта Газаряна.Посетить интерактивную экскурсиюДетей и взрослых приглашают на трехчасовые экскурсии в кинопарк "Москино" — комплекс для натурных съемок в поселении Краснопахорское. Профессиональный гид и актеры расскажут об основных этапах кинопроизводства, вы примете участие в квесте с дополненной реальностью. С помощью камеры телефона каждый сможет стать главным героем фильма. Координаторы сопровождают участников на протяжении всей экскурсии. Старт — на автобусах от метро "Саларьево".К ММНК присоединились больше 130 ресторанов-партнеров. Разработали специальное киноменю: заливная рыба — в "Чайковском", фирменный напиток фестиваля — в "Даблби".

https://ria.ru/20240721/kino-1960687838.html

https://ria.ru/20240712/kino-1959062107.html

https://ria.ru/20240701/serialy-1955061490.html

https://ria.ru/20240821/festival-1967508039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

кино и сериалы, культура, зарядье, музей москвы