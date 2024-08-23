https://ria.ru/20240823/kharris-1967933347.html

Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США

Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США

Вице-президент США Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:48

2024-08-23T05:48

2024-08-23T09:17

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камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО (США), 23 авг — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. "Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США", — сказала она. Выступление политика на крытой спортивной арене United Center в Чикаго стало финальным штрихом продолжавшегося с понедельника общенационального съезда Демократической партии. За несколько дней до этого демократы по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом. Ее соратник и кандидат в вице-президенты Тим Уолц ранее дал формальное согласие на свою номинацию. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Харрис от республиканцев выступит бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, который принял свою номинацию в июле на съезде партии в городе Милуоки (штат Висконсин).

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

https://ria.ru/20240822/ssha-1967578831.html

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