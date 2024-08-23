Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США
Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост от Демпартии США
© AP Photo / Brynn AndersonКандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
ЧИКАГО (США), 23 авг — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США", — сказала она.
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Выступление политика на крытой спортивной арене United Center в Чикаго стало финальным штрихом продолжавшегося с понедельника общенационального съезда Демократической партии.
За несколько дней до этого демократы по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом. Ее соратник и кандидат в вице-президенты Тим Уолц ранее дал формальное согласие на свою номинацию.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Харрис от республиканцев выступит бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, который принял свою номинацию в июле на съезде партии в городе Милуоки (штат Висконсин).