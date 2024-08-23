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Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США - РИА Новости, 23.08.2024
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05:48 23.08.2024 (обновлено: 09:17 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/kharris-1967933347.html
Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США
Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США
Вице-президент США Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:48
2024-08-23T09:17
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выборы президента сша — 2024
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ЧИКАГО (США), 23 авг — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. "Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США", — сказала она. Выступление политика на крытой спортивной арене United Center в Чикаго стало финальным штрихом продолжавшегося с понедельника общенационального съезда Демократической партии. За несколько дней до этого демократы по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом. Ее соратник и кандидат в вице-президенты Тим Уолц ранее дал формальное согласие на свою номинацию. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Харрис от республиканцев выступит бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, который принял свою номинацию в июле на съезде партии в городе Милуоки (штат Висконсин).
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
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в мире, чикаго, сша, милуоки, камала харрис, тим уолц, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Чикаго, США, Милуоки, Камала Харрис, Тим Уолц, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис приняла номинацию от демократов на пост президента США

Харрис приняла официальную номинацию на президентский пост от Демпартии США

© AP Photo / Brynn AndersonКандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Кандидат в президенты от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 23 авг — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис приняла официальную номинацию на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Я принимаю вашу номинацию, чтобы стать следующим президентом США", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00
Выступление политика на крытой спортивной арене United Center в Чикаго стало финальным штрихом продолжавшегося с понедельника общенационального съезда Демократической партии.
За несколько дней до этого демократы по итогам церемониального голосования официально утвердили Харрис своим кандидатом. Ее соратник и кандидат в вице-президенты Тим Уолц ранее дал формальное согласие на свою номинацию.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Соперником Харрис от республиканцев выступит бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, который принял свою номинацию в июле на съезде партии в городе Милуоки (штат Висконсин).
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Видим ее лишь там". Почему в США все больше недовольных Камалой Харрис
Вчера, 08:00
 
В миреЧикагоСШАМилуокиКамала ХаррисТим УолцДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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