https://ria.ru/20240823/karasin-1967777003.html

Биография Григория Карасина

Биография Григория Карасина - РИА Новости, 23.08.2024

Биография Григория Карасина

Сенатор, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Борисович Карасин родился 23 августа 1949 года в Москве. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T00:47

2024-08-23T00:47

2024-08-23T00:47

справки

москва

григорий карасин

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Сенатор, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Борисович Карасин родился 23 августа 1949 года в Москве. В 1971 году окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед-историк, референт-переводчик.На дипломатической работе с 1972 года.Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Сенегал, Австралия, Великобритания).В период 1992-1993 годов был начальником управления в департаменте Африки и Ближнего Востока МИД России.В 1993-1996 годы – директор департамента информации и печати МИД России.27 июля 1996 года указом президента РФ был назначен заместителем министра иностранных дел России. 6 марта 2000 года указом президента РФ был назначен послом России в Великобритании и Северной Ирландии. С 10 июня 2005 года – заместитель министра иностранных дел России.19 октября 2005 года указом президента России был назначен статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел России.В этой должности Григорий Карасин курировал в МИД России вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом, отвечал за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, а также общественными и религиозными организациями, в том числе в сфере законопроектной деятельности министерства. 10 сентября 2019 года указом президента России был освобожден от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России. 12 сентября 2019 года Карасин был назначен представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области. 25 сентября 2019 года был избран первым заместителем председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре. В марте 2021 года возглавил комитет Совета Федерации по международным делам. Член Совета по внешней и оборонной политике, Российского совета по международным делам (РСМД).Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III степеней (2019), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (1996), орденом Дружбы (1999), орденом Александра Невского (2014) и другими наградами.Удостоен Почетной грамоты президента России (2009), отмечен Благодарностями президента России (1996, 2006, 2010).Имеет ряд зарубежных наград – орден Дружбы народов (Белоруссия, 2009), орден Почета (Молдавия, 2019), орден "Достык" ("Дружба") II степени (Казахстан, 2019) и др.Награжден орденами Русской православной церкви: святого благоверного князя Даниила Московского (2015) и преподобного Серафима Саровского I степени (2019).Владеет английским и французским языками.Женат, две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, григорий карасин