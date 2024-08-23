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Биография Григория Карасина - РИА Новости, 23.08.2024
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00:47 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/karasin-1967777003.html
Биография Григория Карасина
Биография Григория Карасина - РИА Новости, 23.08.2024
Биография Григория Карасина
Сенатор, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Борисович Карасин родился 23 августа 1949 года в Москве. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T00:47
2024-08-23T00:47
справки
москва
григорий карасин
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Сенатор, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Борисович Карасин родился 23 августа 1949 года в Москве. В 1971 году окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед-историк, референт-переводчик.На дипломатической работе с 1972 года.Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Сенегал, Австралия, Великобритания).В период 1992-1993 годов был начальником управления в департаменте Африки и Ближнего Востока МИД России.В 1993-1996 годы – директор департамента информации и печати МИД России.27 июля 1996 года указом президента РФ был назначен заместителем министра иностранных дел России. 6 марта 2000 года указом президента РФ был назначен послом России в Великобритании и Северной Ирландии. С 10 июня 2005 года – заместитель министра иностранных дел России.19 октября 2005 года указом президента России был назначен статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел России.В этой должности Григорий Карасин курировал в МИД России вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом, отвечал за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, а также общественными и религиозными организациями, в том числе в сфере законопроектной деятельности министерства. 10 сентября 2019 года указом президента России был освобожден от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России. 12 сентября 2019 года Карасин был назначен представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области. 25 сентября 2019 года был избран первым заместителем председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре. В марте 2021 года возглавил комитет Совета Федерации по международным делам. Член Совета по внешней и оборонной политике, Российского совета по международным делам (РСМД).Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004).Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III степеней (2019), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (1996), орденом Дружбы (1999), орденом Александра Невского (2014) и другими наградами.Удостоен Почетной грамоты президента России (2009), отмечен Благодарностями президента России (1996, 2006, 2010).Имеет ряд зарубежных наград – орден Дружбы народов (Белоруссия, 2009), орден Почета (Молдавия, 2019), орден "Достык" ("Дружба") II степени (Казахстан, 2019) и др.Награжден орденами Русской православной церкви: святого благоверного князя Даниила Московского (2015) и преподобного Серафима Саровского I степени (2019).Владеет английским и французским языками.Женат, две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, москва, григорий карасин
Справки, Москва, Григорий Карасин

Биография Григория Карасина

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области Григорий Карасин
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Сенатор, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Борисович Карасин родился 23 августа 1949 года в Москве.
В 1971 году окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова по специальности востоковед-историк, референт-переводчик.
На дипломатической работе с 1972 года.
Занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом (Сенегал, Австралия, Великобритания).
В период 1992-1993 годов был начальником управления в департаменте Африки и Ближнего Востока МИД России.
В 1993-1996 годы – директор департамента информации и печати МИД России.
27 июля 1996 года указом президента РФ был назначен заместителем министра иностранных дел России.
6 марта 2000 года указом президента РФ был назначен послом России в Великобритании и Северной Ирландии.
С 10 июня 2005 года – заместитель министра иностранных дел России.
19 октября 2005 года указом президента России был назначен статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел России.
В этой должности Григорий Карасин курировал в МИД России вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ и работу с соотечественниками за рубежом, отвечал за взаимодействие с палатами Федерального Собрания, а также общественными и религиозными организациями, в том числе в сфере законопроектной деятельности министерства.
10 сентября 2019 года указом президента России был освобожден от должности статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел России.
12 сентября 2019 года Карасин был назначен представителем в Совет Федерации России от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области.
25 сентября 2019 года был избран первым заместителем председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре.
В марте 2021 года возглавил комитет Совета Федерации по международным делам.
Член Совета по внешней и оборонной политике, Российского совета по международным делам (РСМД).
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации (2004).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III степеней (2019), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" IIстепени (1996), орденом Дружбы (1999), орденом Александра Невского (2014) и другими наградами.
Удостоен Почетной грамоты президента России (2009), отмечен Благодарностями президента России (1996, 2006, 2010).
Имеет ряд зарубежных наград – орден Дружбы народов (Белоруссия, 2009), орден Почета (Молдавия, 2019), орден "Достык" ("Дружба") II степени (Казахстан, 2019) и др.
Награжден орденами Русской православной церкви: святого благоверного князя Даниила Московского (2015) и преподобного Серафима Саровского I степени (2019).
Владеет английским и французским языками.
Женат, две дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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