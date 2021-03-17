Косачева избрали вице-спикером Совфеда
10:40 17.03.2021 (обновлено: 14:11 17.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ. 17 марта 2021
Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ. 17 марта 2021
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером палаты, он будет курировать международные вопросы.
Косачев сменил Ильяса Умаханова, проработавшего на этом посту с 2010 года. Ранее источник сообщал РИА Новости, что Умаханов получит должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Комитет по международным делам возглавит бывший замглавы МИД, сенатор Григорий Карасин.
Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко.
В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.
12 марта, 15:54Косачев оценил стратегию Украины по "деоккупации" Крыма