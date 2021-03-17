https://ria.ru/20210317/kosachev-1601594616.html

Косачева избрали вице-спикером Совфеда

Косачева избрали вице-спикером Совфеда

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером палаты, он будет курировать международные вопросы. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:40

2021-03-17T10:40

2021-03-17T14:11

ильяс умаханов

совет федерации рф

григорий карасин

константин косачев

политика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером палаты, он будет курировать международные вопросы.Косачев сменил Ильяса Умаханова, проработавшего на этом посту с 2010 года. Ранее источник сообщал РИА Новости, что Умаханов получит должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.Комитет по международным делам возглавит бывший замглавы МИД, сенатор Григорий Карасин.Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко.В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.

https://ria.ru/20210312/krym-1600956231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильяс умаханов, совет федерации рф, григорий карасин, константин косачев, политика