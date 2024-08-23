https://ria.ru/20240823/hakery-1968060755.html

В США рассказали об обвиняемых в атаке на штаб Трампа хакерах

В США рассказали об обвиняемых в атаке на штаб Трампа хакерах - РИА Новости, 23.08.2024

В США рассказали об обвиняемых в атаке на штаб Трампа хакерах

Иранские хакеры, обвиняемые в якобы совершении кибератак на предвыборные штабы кандидата в президенты США Дональда Трампа и действующего лидера страны Джо... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:23

2024-08-23T15:23

2024-08-23T15:23

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Иранские хакеры, обвиняемые в якобы совершении кибератак на предвыборные штабы кандидата в президенты США Дональда Трампа и действующего лидера страны Джо Байдена, пытались взломать сайты правительства американского штата Юта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление правоохранительных органов штата. Американские СМИ ранее сообщали, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров, взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранители США не исключали, что за кибератакой стоял Иран. "Иранская хакерская группа, обвиняемая в атаках на обе президентские кампании и успешном взломе кампании Дональда Трампа, также пыталась взломать несколько сайтов правительства штата Юта", - говорится в сообщении. По данным телеканала, информационно-аналитический центр департамента общественной безопасности штата Юта сообщил, что якобы иранская хакерская группа пыталась взломать ресурсы штата Юта, включающие геологические архивные данные, данные о нефти и газе, а также другие географические ресурсы, имеющие отношение к штату. Согласно телеканалу, хакерская группа осуществила серию безуспешных попыток кибератак с марта 2023 года по март 2024 года. Ранее в иранской миссии при ООН заявили, что Тегеран отвергает обвинения американского разведсообщества, приписавшего Ирану хакерскую атаку на предвыборный штаб Дональда Трампа. Также ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ФБР в июне начало расследование предполагаемых попыток хакерских атак якобы со стороны Ирана, направленных на советников кампании вице-президента США Камалы Харрис, а также на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Три сотрудника кампании демократов получили фишинговые письма, которые могли дать злоумышленнику доступ к сообщениям. По данным газеты, попытка фишинга, по всей видимости, привела к взлому переписки по крайней мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний - сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.

https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html

https://ria.ru/20240815/kiberataki-1966293283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, юта, иран, дональд трамп, джо байден, камала харрис, оон, фбр