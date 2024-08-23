В США рассказали об обвиняемых в атаке на штаб Трампа хакерах
Обвиняемые в атаке на штаб Трампа хакеры хотели взломать сайты правительства Юты
Компьютерная безопасность. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Иранские хакеры, обвиняемые в якобы совершении кибератак на предвыборные штабы кандидата в президенты США Дональда Трампа и действующего лидера страны Джо Байдена, пытались взломать сайты правительства американского штата Юта, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление правоохранительных органов штата.
Американские СМИ ранее сообщали, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров, взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранители США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
9 августа, 08:01
"Иранская хакерская группа, обвиняемая в атаках на обе президентские кампании и успешном взломе кампании Дональда Трампа, также пыталась взломать несколько сайтов правительства штата Юта", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, информационно-аналитический центр департамента общественной безопасности штата Юта сообщил, что якобы иранская хакерская группа пыталась взломать ресурсы штата Юта, включающие геологические архивные данные, данные о нефти и газе, а также другие географические ресурсы, имеющие отношение к штату. Согласно телеканалу, хакерская группа осуществила серию безуспешных попыток кибератак с марта 2023 года по март 2024 года.
Также ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ФБР в июне начало расследование предполагаемых попыток хакерских атак якобы со стороны Ирана, направленных на советников кампании вице-президента США Камалы Харрис, а также на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Три сотрудника кампании демократов получили фишинговые письма, которые могли дать злоумышленнику доступ к сообщениям. По данным газеты, попытка фишинга, по всей видимости, привела к взлому переписки по крайней мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний - сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Google подтвердила кибератаки на штабы Трампа и Байдена
15 августа, 02:18