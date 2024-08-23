Запад пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил Джабаров
Джабаров: Запад всеми способами пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией
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Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Страны коллективного Запада всеми силами пытаются втянуть в Грузию в конфликт с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.
"Трудно обосновать участие (президента Грузии) Саломе Зурабишвили в саммите так называемой "Крымской платформы" с точки зрения национальных интересов Грузии. Разве что эта поездка может иметь значение для грузинского президента как для выразителя позиции МИД Франции, сотрудником которого она являлась", - написал Джабаров.
Сенатор напомнил, что путем создания "Крымской платформы" киевские власти планировали вовлечь ряд государств в деятельность по подрыву территориальной целостности России. По его словам, Зурабишвили предлагала создание аналогичной "Кавказской платформы" для оказания давления на РФ.
"Используя подобные инициативы, Запад пытается всеми способами втянуть Грузию в конфликт с нами из-за Абхазии и Южной Осетии. Чтобы убрать со своего пути грузинское руководство, которое не пожелало превращать Грузию в таран против России по примеру Украины, в Вашингтоне вновь начали готовить цветную революции в Тбилиси... Мы понимаем, что Абхазия и Южная Осетия уже стали самостоятельными государствами, признанными нашей страной, и возвращение этих территорий в состав Грузии невозможно", - резюмировал Джабаров.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Георгия Каджаи (был назначен в марте, сменил Зураба Абашидзе), проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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