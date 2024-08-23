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Запад пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил Джабаров - РИА Новости, 23.08.2024
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09:28 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/gruziya-1967952064.html
Запад пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил Джабаров
Запад пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил Джабаров - РИА Новости, 23.08.2024
Запад пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил Джабаров
Страны коллективного Запада всеми силами пытаются втянуть в Грузию в конфликт с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии, заявил первый зампред международного... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:28
2024-08-23T09:28
грузия
россия
абхазия
владимир джабаров
саломе зурабишвили
григорий карасин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Страны коллективного Запада всеми силами пытаются втянуть в Грузию в конфликт с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем телеграм-канале. "Трудно обосновать участие (президента Грузии) Саломе Зурабишвили в саммите так называемой "Крымской платформы" с точки зрения национальных интересов Грузии. Разве что эта поездка может иметь значение для грузинского президента как для выразителя позиции МИД Франции, сотрудником которого она являлась", - написал Джабаров. Сенатор напомнил, что путем создания "Крымской платформы" киевские власти планировали вовлечь ряд государств в деятельность по подрыву территориальной целостности России. По его словам, Зурабишвили предлагала создание аналогичной "Кавказской платформы" для оказания давления на РФ. "Используя подобные инициативы, Запад пытается всеми способами втянуть Грузию в конфликт с нами из-за Абхазии и Южной Осетии. Чтобы убрать со своего пути грузинское руководство, которое не пожелало превращать Грузию в таран против России по примеру Украины, в Вашингтоне вновь начали готовить цветную революции в Тбилиси... Мы понимаем, что Абхазия и Южная Осетия уже стали самостоятельными государствами, признанными нашей страной, и возвращение этих территорий в состав Грузии невозможно", - резюмировал Джабаров. Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Георгия Каджаи (был назначен в марте, сменил Зураба Абашидзе), проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
https://ria.ru/20240822/ivanishvili--1967849641.html
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грузия, россия, абхазия, владимир джабаров, саломе зурабишвили, григорий карасин, совет федерации рф, мид франции‎, в мире
Грузия, Россия, Абхазия, Владимир Джабаров, Саломе Зурабишвили, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, МИД Франции‎, В мире
Запад пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил Джабаров

Джабаров: Запад всеми способами пытается втянуть Грузию в конфликт с Россией

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Страны коллективного Запада всеми силами пытаются втянуть в Грузию в конфликт с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем телеграм-канале.
"Трудно обосновать участие (президента Грузии) Саломе Зурабишвили в саммите так называемой "Крымской платформы" с точки зрения национальных интересов Грузии. Разве что эта поездка может иметь значение для грузинского президента как для выразителя позиции МИД Франции, сотрудником которого она являлась", - написал Джабаров.
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Сенатор напомнил, что путем создания "Крымской платформы" киевские власти планировали вовлечь ряд государств в деятельность по подрыву территориальной целостности России. По его словам, Зурабишвили предлагала создание аналогичной "Кавказской платформы" для оказания давления на РФ.
"Используя подобные инициативы, Запад пытается всеми способами втянуть Грузию в конфликт с нами из-за Абхазии и Южной Осетии. Чтобы убрать со своего пути грузинское руководство, которое не пожелало превращать Грузию в таран против России по примеру Украины, в Вашингтоне вновь начали готовить цветную революции в Тбилиси... Мы понимаем, что Абхазия и Южная Осетия уже стали самостоятельными государствами, признанными нашей страной, и возвращение этих территорий в состав Грузии невозможно", - резюмировал Джабаров.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и Георгия Каджаи (был назначен в марте, сменил Зураба Абашидзе), проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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ГрузияРоссияАбхазияВладимир ДжабаровСаломе ЗурабишвилиГригорий КарасинСовет Федерации РФМИД Франции‎В мире
 
 
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