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Умер еще один сотрудник ФСИН, попавший в заложники в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
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18:56 23.08.2024 (обновлено: 19:10 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/fsin-1968141060.html
Умер еще один сотрудник ФСИН, попавший в заложники в ИК-19
Умер еще один сотрудник ФСИН, попавший в заложники в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
Умер еще один сотрудник ФСИН, попавший в заложники в ИК-19
Сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в волгоградской исправительной колонии №19, умер в больнице, сообщило пресс-бюро ведомства. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:56
2024-08-23T19:10
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в волгоградской исправительной колонии №19, умер в больнице, сообщило пресс-бюро ведомства."К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался", — говорится в заявлении.Таким образом, число погибших возросло до четырех. Инцидент произошел ранее сегодня в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Как сообщили в пресс-службе ФСИН, четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. При этом четыре работника ФСИН получили колото-резаные ранения различной степени тяжести, трое из них погибли на месте. Еще четырех человек, оказавших сопротивление преступникам, госпитализировали.Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968111299.html
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происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Захват заложников в волгоградской колонии
Умер еще один сотрудник ФСИН, попавший в заложники в ИК-19

Сотрудник ФСИН, попавший в заложники в ИК-19, умер в больнице

© Фото : РосгвардияРабота спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области
Работа спецназа по освобождению заложников в ИК-19 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Росгвардия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в волгоградской исправительной колонии №19, умер в больнице, сообщило пресс-бюро ведомства.
«
"К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался", — говорится в заявлении.
Колония в Суровикино, где спецназ освободил заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Росгвардия показала кадры работы спецназа в волгоградской колонии
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Таким образом, число погибших возросло до четырех.
Инцидент произошел ранее сегодня в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Как сообщили в пресс-службе ФСИН, четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырех осужденных. При этом четыре работника ФСИН получили колото-резаные ранения различной степени тяжести, трое из них погибли на месте. Еще четырех человек, оказавших сопротивление преступникам, госпитализировали.
Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.
СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
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ПроисшествияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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