https://ria.ru/20240823/forum-1968108757.html

Молодые парламентарии из 18 регионов съехались на форум в Липецкую область

Молодые парламентарии из 18 регионов съехались на форум в Липецкую область - РИА Новости, 23.08.2024

Молодые парламентарии из 18 регионов съехались на форум в Липецкую область

В Липецкой области состоялся Форум Совета молодежных парламентов Центрального Федерального округа, он собрал на своей площадке депутатов молодежных парламентов... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:29

2024-08-23T17:29

2024-08-23T17:29

липецкая область

политика

липецкая область

россия

московская область (подмосковье)

алексей шапошников

московская городская дума

липецкий областной совет депутатов

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ЛИПЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В Липецкой области состоялся Форум Совета молодежных парламентов Центрального Федерального округа, он собрал на своей площадке депутатов молодежных парламентов и представителей Заксобраний из 18 регионов ЦФО, сообщили в пресс-службе Липецкого областного совета. Там уточнили, что инициаторами встречи представителей молодежных парламентов из разных регионов страны стали председатель Мосгордумы и Совета законодателей ЦФО при полномочном представителе президента РФ в Центральном Федеральном округе Алексей Шапошников и спикер Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков. "Молодежный парламент – эффективный инструмент для привлечения молодежи к решению общественно-политических и социально- экономических задач. Молодежь сегодня получает поддержку на уровне государства и общества в целом. Молодежный парламент является социальным лифтом и помогает личной самореализации", - подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что главной целью форума стала попытка выстроить единую структуру работы всех молодежных парламентов российских регионов, объединенных одними принципами и подходом к работе. Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета, в рамках форума состоялись образовательные лекции, тренинги, интеллектуальные квизы и акции. По итогам форума ответственным секретарем Совета молодежных парламентов ЦФО единогласно утвердили председателя Молодежного парламента Московской области Татьяну Некрасову. Решения рабочей группы будут направлены в региональные законодательные собрания и Молодежные парламенты для внесения предложений.

https://ria.ru/20230917/volodin-1896855484.html

https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html

липецкая область

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

политика, липецкая область, россия, московская область (подмосковье), алексей шапошников, московская городская дума, липецкий областной совет депутатов