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Молодые парламентарии из 18 регионов съехались на форум в Липецкую область
Молодые парламентарии из 18 регионов съехались на форум в Липецкую область - РИА Новости, 23.08.2024
Молодые парламентарии из 18 регионов съехались на форум в Липецкую область
В Липецкой области состоялся Форум Совета молодежных парламентов Центрального Федерального округа, он собрал на своей площадке депутатов молодежных парламентов... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T17:29
2024-08-23T17:29
2024-08-23T17:29
липецкая область
политика
липецкая область
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московская область (подмосковье)
алексей шапошников
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ЛИПЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В Липецкой области состоялся Форум Совета молодежных парламентов Центрального Федерального округа, он собрал на своей площадке депутатов молодежных парламентов и представителей Заксобраний из 18 регионов ЦФО, сообщили в пресс-службе Липецкого областного совета. Там уточнили, что инициаторами встречи представителей молодежных парламентов из разных регионов страны стали председатель Мосгордумы и Совета законодателей ЦФО при полномочном представителе президента РФ в Центральном Федеральном округе Алексей Шапошников и спикер Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков. "Молодежный парламент – эффективный инструмент для привлечения молодежи к решению общественно-политических и социально- экономических задач. Молодежь сегодня получает поддержку на уровне государства и общества в целом. Молодежный парламент является социальным лифтом и помогает личной самореализации", - подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что главной целью форума стала попытка выстроить единую структуру работы всех молодежных парламентов российских регионов, объединенных одними принципами и подходом к работе. Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета, в рамках форума состоялись образовательные лекции, тренинги, интеллектуальные квизы и акции. По итогам форума ответственным секретарем Совета молодежных парламентов ЦФО единогласно утвердили председателя Молодежного парламента Московской области Татьяну Некрасову. Решения рабочей группы будут направлены в региональные законодательные собрания и Молодежные парламенты для внесения предложений.
https://ria.ru/20230917/volodin-1896855484.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, липецкая область, россия, московская область (подмосковье), алексей шапошников, московская городская дума, липецкий областной совет депутатов
Липецкая область, Политика, Липецкая область, Россия, Московская область (Подмосковье), Алексей Шапошников, Московская городская дума, Липецкий областной Совет депутатов
ЛИПЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В Липецкой области состоялся Форум Совета молодежных парламентов Центрального Федерального округа, он собрал на своей площадке депутатов молодежных парламентов и представителей Заксобраний из 18 регионов ЦФО, сообщили в пресс-службе Липецкого областного совета.
Там уточнили, что инициаторами встречи представителей молодежных парламентов из разных регионов страны стали председатель Мосгордумы
и Совета законодателей ЦФО при полномочном представителе президента РФ
в Центральном Федеральном округе Алексей Шапошников
и спикер Липецкого областного совета депутатов
Владимир Сериков.
"Молодежный парламент – эффективный инструмент для привлечения молодежи к решению общественно-политических и социально- экономических задач. Молодежь сегодня получает поддержку на уровне государства и общества в целом. Молодежный парламент является социальным лифтом и помогает личной самореализации", - подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что главной целью форума стала попытка выстроить единую структуру работы всех молодежных парламентов российских регионов, объединенных одними принципами и подходом к работе.
Как сообщили в пресс-службе Липецкого облсовета, в рамках форума состоялись образовательные лекции, тренинги, интеллектуальные квизы и акции.
По итогам форума ответственным секретарем Совета молодежных парламентов ЦФО единогласно утвердили председателя Молодежного парламента Московской области
Татьяну Некрасову. Решения рабочей группы будут направлены в региональные законодательные собрания и Молодежные парламенты для внесения предложений.