https://ria.ru/20240823/festival-1968177600.html

На Красной площади стартовал фестиваль "Спасская башня"

На Красной площади стартовал фестиваль "Спасская башня" - РИА Новости, 23.08.2024

На Красной площади стартовал фестиваль "Спасская башня"

На Красной площади в Москве в пятницу в 16-й раз стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:25

2024-08-23T23:25

2024-08-23T23:26

россия

китай

венесуэла

александр чепурнов

сергей хлебников

юрий шатунов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости, Александра Чепурнова. На Красной площади в Москве в пятницу в 16-й раз стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Фестиваль, посвященный в этом году защитникам Отечества, продлится по 1 сентября. В нем принимают участие коллективы из Китая, Турции, Венесуэлы, Таиланда, Индии, Египта и Белоруссии, а также впервые выступают оркестр военно-воздушных сил ЮАР и первый женский оркестр Африки "Амазонки Гвинеи". Россию представляют оркестры силовых ведомств: Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС. Дебютирует в рамках фестиваля сводный оркестр полиции МВД. Некоторые оркестры, выступающие на Красной площади, принимали участие в СВО. Для зрителей подготовлено грандиозное шоу, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств. Как рассказал художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников, в этом году принято решение отказаться от пиротехнических шоу и сценических спецэффектов. Помимо вечерних представлений в программу фестиваля входит ряд дополнительных событий и специальных проектов, среди которых "Военные оркестры в парках" и "Спасская башня детям". Коллективы из РоссииЧесть открыть фестиваль выпала Президентскому оркестру Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ и Роте специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО. Плац-концерт в исполнении музыкантов, синхронность и мастерство владения оружием военнослужащих поразили аудиторию и были отмечены громкими аплодисментами. Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы порадовал зрителей мелодичным попурри из "Крейсера "Авроры", "Коробейников" и других знаменитых песен. В исполнении Центрального пограничного ансамбля ФСБ России прозвучали патриотические композиции "Русская рать", "Береги берега России", "Небо славян" и "Я люблю тебя, Россия". Сводный оркестр МЧС также порадовал гостей своим выступлением, в завершение которого под песню Shaman "Я русский" были вынесены флаги России. Центральный военный оркестр Минобороны удивил гостей своими зажигательными танцами под всеми любимые композиции – так, в исполнении музыкантов оборонного ведомства страны прозвучали песни "Большой секрет" и "Друг в беде не бросит". Полюбившиеся гостям фестиваля Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и Ансамбль барабанщиц пансиона воспитанниц Минобороны в этом году исполнили фантазии на темы из балета Чайковского "Щелкунчик", а девушки из ансамбля покорили сердца публики своими изящными танцами. Иностранные гостиПервым из иностранных коллективов своё мастерство показал Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Московской публике была представлена многогранная программа, объединяющая национальный колорит и оркестровую классику. Особенно в сердцах зрителей отозвалась их "Калинка". Любимцами зрителей за годы проведения фестиваля успели стать музыканты из Белоруссии в составе Роты почетного караула и Ансамбля песни и танца внутренних войск республики, которые исполнили артистичные номера в национальных костюмах. Одним из самых насыщенных и впечатляющих стало выступление Военного симфонического оркестр Египта. Коллектив исполнил древнейшую египетскую музыкальную композицию – гимн богини Исиды, а также покорил сердца зрителей своим прочтением "Калинки" и "Катюши". Уже успевший стать хорошим другом фестиваля Большой военный оркестр вооружённых сил Венесуэлы на языке музыки рассказал о знаковых событиях в истории страны и подвигах венесуэльской армии. Музыканты Оркестра школы Бенчаматхепутхит Пхетбури из Таиланда привнесли в вечернее шоу на Красной площади яркий национальный колорит, народные песни и танцы, а также исполнили музыку, написанную королём страны. Дебютанты фестиваля С одной из самых запоминающихся программ фестиваля дебютировал Сводный оркестр полиции МВД России. Выступление получилось эффектным и энергичным: в частности, музыканты исполнили песню, посвященную советской милиции, а также станцевали под "Крошку" группы "Руки Вверх" и "Седую ночь" Юрия Шатунова. Успешно дебютировал также 23-й военный оркестр Ленинградского военного округа. Особенное оживление публики вызвало динамичное выступление барабанщиков. Колоритным получилось выступление оркестра военно-воздушных сил ЮАР. Южноафриканские гости представили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы. Одним из самых экзотичных гостей фестиваля стал оркестр "Амазонки Гвинеи". Участницы коллектива исполнили перед публикой задорные композиции, которые ненадолго перенесли зрителей на берега солнечной африканской страны. "Хочется хорошо выступить, понравиться публике и представить свою страну с гордостью", - поделился перед выступлением в беседе с РИА Новости глава гвинейской делегации Ансуман Тумани Камара. Он добавил, что цель выступления - показать, что армия может представлять культуру страны. Завершающий аккордВ завершение концерта площадь погрузилась во тьму, на нее вынесли звезду с горящим по центру огнем, и свет множества свечей зажегся в знак памяти всем защитникам Отечества, отдавшим свою жизнь за Родину. Трибуны почтили их память минутой молчания. Финальным аккордом вечернего представления стало выступление сводного оркестра под руководством музыкального руководителя фестиваля начальника Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России - главного военного дирижёра генерал-майора Тимофея Маякина. Затем под звуки легендарного марша "Прощание славянки" музыкальные коллективы покинули Красную площадь.

https://ria.ru/20240823/putin-1968160529.html

https://ria.ru/20240823/spasskaya_bashnya-1968153776.html

россия

китай

венесуэла

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россия, китай, венесуэла, александр чепурнов, сергей хлебников, юрий шатунов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)