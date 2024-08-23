https://ria.ru/20240823/eksport-1968089410.html

В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне

В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне - РИА Новости, 23.08.2024

В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне

Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:33

2024-08-23T16:33

2024-08-23T16:45

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024". "54,1 миллиона тонн пшеницы", - сказала Лут в ответ на вопрос об объеме экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне. В этом сезоне уборка только началась, поэтому цена на зерно низкая, добавила министр. По ее словам, хорошо идет зерно "третьего класса", которое используется для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки."Цена на уборке она низкая. И я думаю, поскольку она подрастет к середине сезона на трешку… чем дальше, тем больше будет покупаться зерно третьего класса", - отметила министр.Ранее в августе Лут сообщала, что экспорт зерна из России в минувшем 2023-2024 сельскохозяйственном году, который завершился в конце июня, составил не менее 72 миллионов тонн.

https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)