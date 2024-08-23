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В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне - РИА Новости, 23.08.2024
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16:33 23.08.2024 (обновлено: 16:45 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/eksport-1968089410.html
В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне
В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне - РИА Новости, 23.08.2024
В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне
Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:33
2024-08-23T16:45
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024". "54,1 миллиона тонн пшеницы", - сказала Лут в ответ на вопрос об объеме экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне. В этом сезоне уборка только началась, поэтому цена на зерно низкая, добавила министр. По ее словам, хорошо идет зерно "третьего класса", которое используется для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки."Цена на уборке она низкая. И я думаю, поскольку она подрастет к середине сезона на трешку… чем дальше, тем больше будет покупаться зерно третьего класса", - отметила министр.Ранее в августе Лут сообщала, что экспорт зерна из России в минувшем 2023-2024 сельскохозяйственном году, который завершился в конце июня, составил не менее 72 миллионов тонн.
https://ria.ru/20231108/zerno-1908081245.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне

Минсельхоз: экспорт пшеницы в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Экспорт пшеницы из РФ в прошлом сельхозсезоне составил 54,1 миллиона тонн, сообщила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут на площадке I всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2024".
«
"54,1 миллиона тонн пшеницы", - сказала Лут в ответ на вопрос об объеме экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне.
В этом сезоне уборка только началась, поэтому цена на зерно низкая, добавила министр. По ее словам, хорошо идет зерно "третьего класса", которое используется для формирования помольной партии при производстве хлебопекарной муки.
"Цена на уборке она низкая. И я думаю, поскольку она подрастет к середине сезона на трешку… чем дальше, тем больше будет покупаться зерно третьего класса", - отметила министр.
Ранее в августе Лут сообщала, что экспорт зерна из России в минувшем 2023-2024 сельскохозяйственном году, который завершился в конце июня, составил не менее 72 миллионов тонн.
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ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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