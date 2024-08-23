https://ria.ru/20240823/ege-2025-1968173858.html

В демоверсию ЕГЭ-2025 по истории включили вопрос про Владимира Жогу

В демоверсию ЕГЭ-2025 по истории включили вопрос про Владимира Жогу - РИА Новости, 23.08.2024

В демоверсию ЕГЭ-2025 по истории включили вопрос про Владимира Жогу

В демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2025 по истории включили вопрос про Владимира Жогу, командира отдельного разведывательного... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T22:51

2024-08-23T22:51

2024-08-23T22:51

волноваха

херсон

россия

владимир жога

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2025 по истории включили вопрос про Владимира Жогу, командира отдельного разведывательного батальона "Спарта", погибшего в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города, следует из материалов, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В тестовой части ЕГЭ в одном из заданий необходимо установить соответствие между событиями и участниками этих событий. Выпускник должен соотнести личность Владимира Жоги с периодом специальной военной операции. Также в одном из других заданий предлагается заполнить таблицу, где отсутствует либо географический объект, либо событие, либо время, когда произошло данное явление. В демонстрационном варианте КИМа задается вопрос про Херсон, где выпускнику необходимо указать, что в 2020-х годах он вошел в состав РФ в период проведения СВО.

https://ria.ru/20240823/izmenenija-1968140177.html

волноваха

херсон

россия

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волноваха, херсон, россия, владимир жога, федеральный институт педагогических измерений (фипи), единый государственный экзамен (егэ)