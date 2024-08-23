https://ria.ru/20240823/dtp-1968165885.html

На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар

На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар - РИА Новости, 23.08.2024

На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар

Движение на участке федеральной дороги "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:27

2024-08-23T21:27

2024-08-23T21:27

происшествия

приозерский район

ленинградская область

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Движение на участке федеральной дороги "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "На 138-м километре федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области движение полностью перекрыто в связи с ДТП. По предварительной информации, в 18.45 (совпадает с мск - ред.) 23.08.24 водитель груженого "тонара" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядный организации для расчистки проезжей части.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952974017.html

приозерский район

ленинградская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, приозерский район, ленинградская область, авто