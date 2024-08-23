https://ria.ru/20240823/dtp-1968165885.html
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар - РИА Новости, 23.08.2024
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар
Движение на участке федеральной дороги "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:27
2024-08-23T21:27
2024-08-23T21:27
происшествия
приозерский район
ленинградская область
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Движение на участке федеральной дороги "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "На 138-м километре федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области движение полностью перекрыто в связи с ДТП. По предварительной информации, в 18.45 (совпадает с мск - ред.) 23.08.24 водитель груженого "тонара" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядный организации для расчистки проезжей части.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952974017.html
приозерский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приозерский район, ленинградская область, авто
Происшествия, Приозерский район, Ленинградская область, Авто
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар
Движение по трассе "Сортавала" полностью перекрыли из-за опрокинувшегося тонара