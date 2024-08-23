Рейтинг@Mail.ru
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/dtp-1968165885.html
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар - РИА Новости, 23.08.2024
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар
Движение на участке федеральной дороги "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:27
2024-08-23T21:27
происшествия
приозерский район
ленинградская область
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150150/39/1501503922_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_d1964d2c04b9b0a3814ea690b6c28258.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Движение на участке федеральной дороги "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "На 138-м километре федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области движение полностью перекрыто в связи с ДТП. По предварительной информации, в 18.45 (совпадает с мск - ред.) 23.08.24 водитель груженого "тонара" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядный организации для расчистки проезжей части.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952974017.html
приозерский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150150/39/1501503922_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_fcd9e756a519ec52d435928750da8a93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приозерский район, ленинградская область, авто
Происшествия, Приозерский район, Ленинградская область, Авто
На трассе в Ленинградской области опрокинулся тонар

Движение по трассе "Сортавала" полностью перекрыли из-за опрокинувшегося тонара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Движение на участке федеральной дороги "Сортавала" в Приозерском районе Ленобласти полностью перекрыто в связи с ДТП, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
«
"На 138-м километре федеральной автомобильной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области движение полностью перекрыто в связи с ДТП. По предварительной информации, в 18.45 (совпадает с мск - ред.) 23.08.24 водитель груженого "тонара" не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. На место направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядный организации для расчистки проезжей части.
ДТП на трассе А-180 Нарва в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
На трассе "Нарва" пожилой водитель устроил смертельное ДТП
14 июня, 17:43
 
ПроисшествияПриозерский районЛенинградская областьАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала