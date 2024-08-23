Суд арестовал квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
В Ульяновске арестовали квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосте арестовали по решению суда, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Речь идет о квартире в Ульяновске площадью 63 квадратных метра, ее кадастровая стоимость — 1,8 миллиона рублей.
Арест предполагает запрет на продажу квартиры и другие виды сделок с недвижимостью.
Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ заявила, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны.
По делу в Симферополе арестовали граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобу, россиян Артема и Георгия Азатьяна, а также гражданина Армении Артура Терчаняна. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.
Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО "Экстра", которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Тяжелых зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Антипов — генеральный директор и владелец ульяновского ООО "ТЭК-34". Именно его фирма значилась по документам отправителем груза, который находился внутри грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту.
Соломко, проживавший в Херсоне, и Злоба, работавший в последние годы в Москве, по мнению следствия, отвечали за подмену документов при переправке груза по России, когда заказчиком стала фирма "ТЭК-34" из Ульяновска, а получателем — несуществующая фирма в Крыму.
Житель Краснодарского края Георгий Азатьян является совладельцем компании "Агро Бизнес" в Армавире, на склад которой закамуфлированную бомбу привезли из Грузии якобы по просьбе его младшего брата Артема Азатьяна, проживавшего в последнее время в Крыму. По предварительным данным, Азатьян-младший заявил во время следственных действий, что груз принадлежит его хорошему знакомому. Терчанян — дальнобойщик, который, по версии ФСБ, привез груз в Россию.