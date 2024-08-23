https://ria.ru/20240823/aes-1968178220.html

Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП

Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП - РИА Новости, 23.08.2024

Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП

Запорожская атомная электростанция проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T23:30

2024-08-23T23:30

2024-08-23T23:30

специальная военная операция на украине

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рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, связь была восстановлена в пятницу, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Отмечается, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, сообщила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта, добавили в агентстве. "Запорожская атомная электростанция вчера потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, из-за чего вновь ей пришлось ненадежно полагаться на единственный источник питания", - приводит агентство слова Гросси. Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны. В пятницу линия была введена в работу.

https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс