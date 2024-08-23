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Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:30 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/aes-1968178220.html
Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП
Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП - РИА Новости, 23.08.2024
Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП
Запорожская атомная электростанция проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T23:30
2024-08-23T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, связь была восстановлена в пятницу, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Отмечается, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, сообщила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта, добавили в агентстве. "Запорожская атомная электростанция вчера потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, из-за чего вновь ей пришлось ненадежно полагаться на единственный источник питания", - приводит агентство слова Гросси. Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны. В пятницу линия была введена в работу.
https://ria.ru/20240823/zaes-1968144415.html
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в мире, жкх, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП

Гросси: ЗАЭС теряла связь с единственной резервной ЛЭП из-за военной активности

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, связь была восстановлена в пятницу, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Отмечается, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, сообщила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта, добавили в агентстве.
«
"Запорожская атомная электростанция вчера потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, из-за чего вновь ей пришлось ненадежно полагаться на единственный источник питания", - приводит агентство слова Гросси.
Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны. В пятницу линия была введена в работу.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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