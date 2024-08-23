Гросси назвал причину потери связи ЗАЭС с единственной резервной ЛЭП
Гросси: ЗАЭС теряла связь с единственной резервной ЛЭП из-за военной активности
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Запорожская атомная электростанция проинформировала МАГАТЭ, что в четверг потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, связь была восстановлена в пятницу, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Отмечается, что последнее отключение электроэнергии за площадкой ЗАЭС последовало за сообщениями о военной активности в регионе. Группа МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, сообщила, что в течение последних 24 часов слышала взрывы вблизи объекта, добавили в агентстве.
«
"Запорожская атомная электростанция вчера потеряла связь с единственной оставшейся резервной линией электропередачи за пределами площадки, из-за чего вновь ей пришлось ненадежно полагаться на единственный источник питания", - приводит агентство слова Гросси.
Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики была отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны. В пятницу линия была введена в работу.
Глава МАГАТЭ заявил об уязвимости ЗАЭС
Вчера, 19:13