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Памфилова объяснила решение о переносе выборов в Курской области

Памфилова объяснила решение о переносе выборов в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024

Памфилова объяснила решение о переносе выборов в Курской области

Решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области принято после анализа совместно с правоохранительными органами, заявила председатель... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T16:07

2024-08-22T16:07

2024-08-22T16:07

политика

курская область

единый день голосования в россии

элла памфилова

цик рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости. Решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области принято после анализа совместно с правоохранительными органами, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.В среду Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области на основе обращения коллег из Курской области."Наши коллеги из Курской области на основе тщательного анализа вместе с правоохранительными органами пришли к такому выводу, поэтому мы приняли вчера решение по отложению муниципальных выборов", - сказала Памфилова на встрече с участниками на форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь.События".

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, курская область, единый день голосования в россии, элла памфилова, цик рф