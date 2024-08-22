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Памфилова объяснила решение о переносе выборов в Курской области
Памфилова объяснила решение о переносе выборов в Курской области - РИА Новости, 22.08.2024
Памфилова объяснила решение о переносе выборов в Курской области
Решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области принято после анализа совместно с правоохранительными органами, заявила председатель... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T16:07
2024-08-22T16:07
2024-08-22T16:07
политика
курская область
единый день голосования в россии
элла памфилова
цик рф
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости. Решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области принято после анализа совместно с правоохранительными органами, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.В среду Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе ряда муниципальных выборов в Курской области на основе обращения коллег из Курской области."Наши коллеги из Курской области на основе тщательного анализа вместе с правоохранительными органами пришли к такому выводу, поэтому мы приняли вчера решение по отложению муниципальных выборов", - сказала Памфилова на встрече с участниками на форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь.События".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, единый день голосования в россии, элла памфилова, цик рф
Политика, Курская область, Единый день голосования в России, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова объяснила решение о переносе выборов в Курской области
Памфилова: решение по выборам в Курской области приняли после анализа ситуации