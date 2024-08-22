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Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.08.2024

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург

Компания "ВСМ Две столицы" показала презентацию составов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Это... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T19:03

2024-08-22T19:03

2024-08-22T19:06

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Компания "ВСМ Две столицы" показала презентацию составов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Это строящаяся железная дорога, на которой поезда смогут разгоняться до 400 километров в час. Ее маршрут пройдет по шести субъектам Федерации: через обе столицы, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность новой трассы — около 700 километров. Цель создания — укрепление бизнеса, развитие регионов и туризма.Дорога из Москвы в Северную столицу по высокоскоростной трассе займет чуть более двух часов. Это почти в два раза быстрее, чем сейчас на "Сапсане". В каждом направлении будет курсировать до 40 составов. Восьмивагонный поезд сможет перевезти до 460 пассажиров. Интервал движения составит всего 15 минут. Производством поездов займется группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". О том, где пройдет первый маршрут ВСМ и основных характеристиках, — в инфографике Ria.ru.

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