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Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.08.2024
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19:03 22.08.2024 (обновлено: 19:06 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/vsm--1957749264.html
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.08.2024
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург
Компания "ВСМ Две столицы" показала презентацию составов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Это... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T19:03
2024-08-22T19:06
инфографика
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Компания "ВСМ Две столицы" показала презентацию составов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Это строящаяся железная дорога, на которой поезда смогут разгоняться до 400 километров в час. Ее маршрут пройдет по шести субъектам Федерации: через обе столицы, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность новой трассы — около 700 километров. Цель создания — укрепление бизнеса, развитие регионов и туризма.Дорога из Москвы в Северную столицу по высокоскоростной трассе займет чуть более двух часов. Это почти в два раза быстрее, чем сейчас на "Сапсане". В каждом направлении будет курсировать до 40 составов. Восьмивагонный поезд сможет перевезти до 460 пассажиров. Интервал движения составит всего 15 минут. Производством поездов займется группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". О том, где пройдет первый маршрут ВСМ и основных характеристиках, — в инфографике Ria.ru.
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ржд, высокоскоростная магистраль, всм, россия, экономика, москва, санкт-петербург, сапсан, ласточка (поезд), инфографика
Инфографика, РЖД, Высокоскоростная магистраль, ВСМ, Россия, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Сапсан, Ласточка (поезд)
Инфографика

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург

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Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-ПетербургВысокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург
Компания "ВСМ Две столицы" показала презентацию составов, которые будут курсировать по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Это строящаяся железная дорога, на которой поезда смогут разгоняться до 400 километров в час. Ее маршрут пройдет по шести субъектам Федерации: через обе столицы, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность новой трассы — около 700 километров. Цель создания — укрепление бизнеса, развитие регионов и туризма.
Дорога из Москвы в Северную столицу по высокоскоростной трассе займет чуть более двух часов. Это почти в два раза быстрее, чем сейчас на "Сапсане". В каждом направлении будет курсировать до 40 составов. Восьмивагонный поезд сможет перевезти до 460 пассажиров. Интервал движения составит всего 15 минут. Производством поездов займется группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". О том, где пройдет первый маршрут ВСМ и основных характеристиках, — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРЖДВысокоскоростная магистральВСМРоссияЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургСапсанЛасточка (поезд)
 
 
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