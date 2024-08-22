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Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях - РИА Новости, 22.08.2024
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00:25 22.08.2024 (обновлено: 02:04 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/video-1967677950.html
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях - РИА Новости, 22.08.2024
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях
Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:25
2024-08-22T02:04
россия
турция
тунис (страна)
владимир путин
рамзан кадыров
снг
в мире
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало популярно в соцсетях, в том числе X и YouTube. Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран — священную для всех мусульман книгу. В турецком сегменте социальной сети X видео находится на вкладке "Популярное" и активно распространяется на других ресурсах. Ряд турецких пользователей оставили комментарии с восхищениями от поступка российского лидера и на видеохостинге Youtube. "Настоящий человек!... Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично", — пишут турецкие пользователи под видео. Видео также распространяется и в соцсетях стран СНГ, в том числе Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана, оно набрало популярность и в арабском сегменте Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240821/chechnya-1967438521.html
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россия, турция, тунис (страна), владимир путин, рамзан кадыров, снг, в мире
Россия, Турция, Тунис (страна), Владимир Путин, Рамзан Кадыров, СНГ, В мире
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях

Видео Путина с Кораном стало вирусным в соцсетях Турции, Сирии и других стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике
Президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время посещения Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чеченской Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало популярно в соцсетях, в том числе X и YouTube.
Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран — священную для всех мусульман книгу.
Президент РФ Владимир Путин и президент регионального общественного фонда имени Героя России А. Кадырова Аймани Кадырова во время встречи в Грозном. 20 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Путин подарил матери Кадырова букет цветов
Вчера, 00:22
В турецком сегменте социальной сети X видео находится на вкладке "Популярное" и активно распространяется на других ресурсах. Ряд турецких пользователей оставили комментарии с восхищениями от поступка российского лидера и на видеохостинге Youtube.
"Настоящий человек!... Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично", — пишут турецкие пользователи под видео.
Видео также распространяется и в соцсетях стран СНГ, в том числе Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана, оно набрало популярность и в арабском сегменте Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, опубликовал фотографию с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Вчера, 20:38
 
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