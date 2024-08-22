https://ria.ru/20240822/video-1967677950.html
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях - РИА Новости, 22.08.2024
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях
Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T00:25
2024-08-22T00:25
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало популярно в соцсетях, в том числе X и YouTube. Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран — священную для всех мусульман книгу. В турецком сегменте социальной сети X видео находится на вкладке "Популярное" и активно распространяется на других ресурсах. Ряд турецких пользователей оставили комментарии с восхищениями от поступка российского лидера и на видеохостинге Youtube. "Настоящий человек!... Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично", — пишут турецкие пользователи под видео. Видео также распространяется и в соцсетях стран СНГ, в том числе Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана, оно набрало популярность и в арабском сегменте Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, тунис (страна), владимир путин, рамзан кадыров, снг, в мире
Россия, Турция, Тунис (страна), Владимир Путин, Рамзан Кадыров, СНГ, В мире
Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях
Видео Путина с Кораном стало вирусным в соцсетях Турции, Сирии и других стран
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало популярно в соцсетях, в том числе X и YouTube.
Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном
Путин с почтением целует Коран — священную для всех мусульман книгу.
В турецком сегменте социальной сети X видео находится на вкладке "Популярное" и активно распространяется на других ресурсах. Ряд турецких пользователей оставили комментарии с восхищениями от поступка российского лидера и на видеохостинге Youtube.
"Настоящий человек!... Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично", — пишут турецкие пользователи под видео.
Видео также распространяется и в соцсетях стран СНГ
, в том числе Кыргызстана, Казахстана
и Азербайджана
, оно набрало популярность и в арабском сегменте Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.