https://ria.ru/20240822/video-1967677950.html

Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях

Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях - РИА Новости, 22.08.2024

Видео с Путиным и Кораном стало популярным в соцсетях

Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T00:25

2024-08-22T00:25

2024-08-22T02:04

россия

турция

тунис (страна)

владимир путин

рамзан кадыров

снг

в мире

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Видео с президентом РФ Владимиром Путиным и Кораном, опубликованное в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова по итогам визита российского лидера в республику, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало популярно в соцсетях, в том числе X и YouTube. Путин во вторник впервые за 13 лет посетил Чечню. На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран — священную для всех мусульман книгу. В турецком сегменте социальной сети X видео находится на вкладке "Популярное" и активно распространяется на других ресурсах. Ряд турецких пользователей оставили комментарии с восхищениями от поступка российского лидера и на видеохостинге Youtube. "Настоящий человек!... Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично", — пишут турецкие пользователи под видео. Видео также распространяется и в соцсетях стран СНГ, в том числе Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана, оно набрало популярность и в арабском сегменте Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240821/chechnya-1967438521.html

https://ria.ru/20240821/fotografii--1967655564.html

россия

турция

тунис (страна)

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россия, турция, тунис (страна), владимир путин, рамзан кадыров, снг, в мире