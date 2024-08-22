РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях верующих на Украине
РПЦ: Константинопольский патриарх лично отвечает за гонения на верующих УПЦ
© AP Photo / Riccardo De LucaПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Riccardo De Luca
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине, говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
«
"Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты ее иерархов и священнослужителей, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, открыто поддержал действия государственной власти", — говорится в документе.
СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года
21 августа, 16:16
В заявлении подчеркивается, что цель властей — уничтожить каноническую церковь на Украине.
Гонения на УПЦ
Украинский парламент 20 августа принял закон, который позволяет запретить в стране Украинскую православную церковь. Документ вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.
Владимир Зеленский сообщил на следующий день, что в телефонном разговоре с патриархом Константинопольским Варфоломеем доложил ему о принятом законе, по его словам, стороны "положительно оценили" развитие Украины.
Главный раввин Украины, покинувший страну, поддержал запрет УПЦ
20 августа, 17:48
В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы, как следовало из проекта, подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.
Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании Рады, требуя немедленно принять проект.
"Страдания миллионам": на Западе пришли в ярость из-за решения Киева
21 августа, 01:20
В УПЦ неоднократно заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ вызвал огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, заявив, что он "носит репрессивный характер". Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект.
Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах объявили о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства власти ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
В Раде предрекли трагические последствия запрета УПЦ
20 августа, 19:06