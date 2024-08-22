https://ria.ru/20240822/vera-1967754478.html

РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях верующих на Украине

РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях верующих на Украине - РИА Новости, 22.08.2024

РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях верующих на Украине

Патриарх Константинопольский Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине, говорится в заявлении Священного синода,... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T12:23

2024-08-22T12:23

2024-08-22T15:48

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей несет персональную ответственность за преследование верующих на Украине, говорится в заявлении Священного синода, опубликованном на сайте Русской православной церкви."Руководство признанных Фанаром раскольников с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты ее иерархов и священнослужителей, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, открыто поддержал действия государственной власти", — говорится в документе.В заявлении подчеркивается, что цель властей — уничтожить каноническую церковь на Украине.Гонения на УПЦУкраинский парламент 20 августа принял закон, который позволяет запретить в стране Украинскую православную церковь. Документ вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.Владимир Зеленский сообщил на следующий день, что в телефонном разговоре с патриархом Константинопольским Варфоломеем доложил ему о принятом законе, по его словам, стороны "положительно оценили" развитие Украины.В октябре 2023 года украинский парламент в первом чтении принял законопроект № 8371 "О недопустимости деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью". Под действие этой нормы, как следовало из проекта, подпадает только одна структура — каноническая УПЦ, крупнейшая в стране религиозная организация по числу последователей, храмов и духовенства.Ко второму чтению новеллу переименовали — теперь это закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", хотя суть осталась та же. Активно обсуждать документ начали в конце июля, когда группа народных депутатов заблокировала трибуну на пленарном заседании Рады, требуя немедленно принять проект.В УПЦ неоднократно заявляли, что законопроект нарушает Конституцию Украины и конвенцию по правам человека. Документ вызвал огласку в мире. Так, его осудили европейские богословы, заявив, что он "носит репрессивный характер". Госдеп США впервые обратил внимание на ситуацию, резко раскритиковав законопроект.Как сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой римским Франциском, понтифик выступает против запрета канонической Украинской православной церкви.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах объявили о запрете деятельности церкви. Против некоторых представителей духовенства власти ввели санкции, а СБУ начала заводить на них уголовные дела. Кроме того, у епископов и священников, в храмах и монастырях проводятся обыски в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/upts-1967591523.html

https://ria.ru/20240820/ukraina-1967386686.html

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