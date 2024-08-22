https://ria.ru/20240822/ukraina-1967857032.html

Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева

Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева - РИА Новости, 22.08.2024

Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева

Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестать молчать и тем самым потакать преступным действиям Киева, заявил РИА... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T17:40

2024-08-22T17:40

2024-08-22T17:40

религия

россия

украина

киев

александр лукашевич

обсе

украинская православная церковь

верховная рада украины

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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестать молчать и тем самым потакать преступным действиям Киева, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя принятие закона, направленного против Украинской православной церкви. Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Требуем от профильных структур ОБСЕ - прежде всего, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также личного представителя мальтийского действующего председательства по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в том числе христиан, Регину Полак прекратить своим молчанием потакать преступным действиям киевского режима", - отметил Лукашевич. Он добавил, что Москва также призывает "будущих руководителей институтов после их назначения в соответствии со своими мандатами давать наконец честные оценки беспрецедентным актам государственного произвола в отношении канонического православия на Украине". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, александр лукашевич, обсе, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, религия