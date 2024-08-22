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Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева - РИА Новости, 22.08.2024
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Религия
 
17:40 22.08.2024
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967857032.html
Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева
Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева - РИА Новости, 22.08.2024
Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева
Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестать молчать и тем самым потакать преступным действиям Киева, заявил РИА... РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T17:40
2024-08-22T17:40
религия
россия
украина
киев
александр лукашевич
обсе
украинская православная церковь
верховная рада украины
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестать молчать и тем самым потакать преступным действиям Киева, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя принятие закона, направленного против Украинской православной церкви. Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". "Требуем от профильных структур ОБСЕ - прежде всего, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также личного представителя мальтийского действующего председательства по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в том числе христиан, Регину Полак прекратить своим молчанием потакать преступным действиям киевского режима", - отметил Лукашевич. Он добавил, что Москва также призывает "будущих руководителей институтов после их назначения в соответствии со своими мандатами давать наконец честные оценки беспрецедентным актам государственного произвола в отношении канонического православия на Украине". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
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россия, украина, киев, александр лукашевич, обсе, украинская православная церковь, верховная рада украины, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Россия, Украина, Киев, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Россия призвала ОБСЕ прекратить потакать преступлениям Киева

Лукашевич призвал ОБСЕ перестать молчать и потакать преступным действиям Киева

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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ВЕНА, 22 авг - РИА Новости. Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестать молчать и тем самым потакать преступным действиям Киева, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, комментируя принятие закона, направленного против Украинской православной церкви.
Верховная рада Украины во вторник приняла закон, который позволяет запретить Украинскую православную церковь - самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, в народе закон называют "законом о запрете московской церкви". Документ вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. У УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ".
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"Требуем от профильных структур ОБСЕ - прежде всего, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также личного представителя мальтийского действующего председательства по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в том числе христиан, Регину Полак прекратить своим молчанием потакать преступным действиям киевского режима", - отметил Лукашевич.
Он добавил, что Москва также призывает "будущих руководителей институтов после их назначения в соответствии со своими мандатами давать наконец честные оценки беспрецедентным актам государственного произвола в отношении канонического православия на Украине".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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РелигияРоссияУкраинаКиевАлександр ЛукашевичОБСЕУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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