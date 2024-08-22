Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP - РИА Новости, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 22.08.2024 (обновлено: 13:47 22.08.2024)
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967716883.html
Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP
Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP - РИА Новости, 22.08.2024
Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP
Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T10:04
2024-08-22T13:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_c907fb9a0b7918a798afc9a9c21423fc.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, передает агентство Associated Press. "Военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на украинских военных. Территориальные потери из-за неопытных мобилизованных позволили российским силам продолжить наступление, в частности у Покровска, жалуются в ВСУ. Командиры также ставят в укор новобранцам потерю в конце июля населенного пункта Прогресс в ДНР. Отмечается, что тогда подразделения 31-й бригады ВСУ "в плохо скоординированном безумии" покинули позиции. В публикации указывается, что похожее развитие событий наблюдалось в населенном пункт Очеретино, который российская армия взяла под полный контроль в мае. В ВСУ сетуют, что некоторые из новобранцев отказываются открывать огонь, самовольно покидают позиции и не обладают даже минимумом необходимых навыков. Как заявлял в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, вооруженные силы ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, обеспечивая абсолютно точное освобождение территории Донбасса.
https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965701271_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9452fd1813893939ec851ae83b4ea9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP

AP: командиры ВСУ обвиняют новобранцев в отказе стрелять по российским солдатам

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, передает агентство Associated Press.
"Военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на украинских военных.
Военнопленный Мерва о насильственной мобилизации в ряды ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Пленный военный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали
1 апреля, 08:47
Территориальные потери из-за неопытных мобилизованных позволили российским силам продолжить наступление, в частности у Покровска, жалуются в ВСУ.
Командиры также ставят в укор новобранцам потерю в конце июля населенного пункта Прогресс в ДНР. Отмечается, что тогда подразделения 31-й бригады ВСУ "в плохо скоординированном безумии" покинули позиции. В публикации указывается, что похожее развитие событий наблюдалось в населенном пункт Очеретино, который российская армия взяла под полный контроль в мае.
В ВСУ сетуют, что некоторые из новобранцев отказываются открывать огонь, самовольно покидают позиции и не обладают даже минимумом необходимых навыков.
Как заявлял в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, вооруженные силы ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, обеспечивая абсолютно точное освобождение территории Донбасса.
Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
"Мужики, вы — смертники". Кто вынудил ВСУ изменить тактику
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала