Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP
AP: командиры ВСУ обвиняют новобранцев в отказе стрелять по российским солдатам
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, передает агентство Associated Press.
"Военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на украинских военных.
Пленный военный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали
1 апреля, 08:47
Территориальные потери из-за неопытных мобилизованных позволили российским силам продолжить наступление, в частности у Покровска, жалуются в ВСУ.
Командиры также ставят в укор новобранцам потерю в конце июля населенного пункта Прогресс в ДНР. Отмечается, что тогда подразделения 31-й бригады ВСУ "в плохо скоординированном безумии" покинули позиции. В публикации указывается, что похожее развитие событий наблюдалось в населенном пункт Очеретино, который российская армия взяла под полный контроль в мае.
В ВСУ сетуют, что некоторые из новобранцев отказываются открывать огонь, самовольно покидают позиции и не обладают даже минимумом необходимых навыков.
Как заявлял в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, вооруженные силы ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, обеспечивая абсолютно точное освобождение территории Донбасса.
"Мужики, вы — смертники". Кто вынудил ВСУ изменить тактику
19 августа, 08:00