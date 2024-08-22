https://ria.ru/20240822/ukraina-1967716883.html

Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP

Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP - РИА Новости, 22.08.2024

Командиры ВСУ обвиняют новобранцев в поражениях на фронте, пишет AP

Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, передает агентство Associated Press. РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T10:04

2024-08-22T10:04

2024-08-22T13:47

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, передает агентство Associated Press. "Военные все еще теряют драгоценные позиции на восточном фронте... мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации", — говорится в сообщении агентства, которое ссылается на украинских военных. Территориальные потери из-за неопытных мобилизованных позволили российским силам продолжить наступление, в частности у Покровска, жалуются в ВСУ. Командиры также ставят в укор новобранцам потерю в конце июля населенного пункта Прогресс в ДНР. Отмечается, что тогда подразделения 31-й бригады ВСУ "в плохо скоординированном безумии" покинули позиции. В публикации указывается, что похожее развитие событий наблюдалось в населенном пункт Очеретино, который российская армия взяла под полный контроль в мае. В ВСУ сетуют, что некоторые из новобранцев отказываются открывать огонь, самовольно покидают позиции и не обладают даже минимумом необходимых навыков. Как заявлял в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, вооруженные силы ежедневно в оптимальном темпе продвигаются, обеспечивая абсолютно точное освобождение территории Донбасса.

https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html

https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины