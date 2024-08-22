https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html
Тигрица Елена попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике
Тигрица Елена попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике - РИА Новости, 22.08.2024
Тигрица Елена попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике
Амурскую тигрицу Елену удалось сфотографировать в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает Telegram-канал природоохранной зоны. РИА Новости, 22.08.2024
2024-08-22T09:17
2024-08-22T09:17
2024-08-22T11:48
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг — РИА Новости. Амурскую тигрицу Елену удалось сфотографировать в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает Telegram-канал природоохранной зоны. "Специалистам Хинганского заповедника наконец-то удалось "поймать" тигрицу Елену на фотоловушку. Отметилась она в окрестностях села Вольное. Отличить ее можно по характерному рисунку из полос и ошейнику", — говорится в сообщении. Как отмечают специалисты, по следам тигров сложно определить, что за особь их оставила, поскольку в Архаринском округе обитает как минимум три тигра: Елена и два ее разнополых отпрыска. Самца можно отличить по крупному размеру пятки, а "распознать, какая из самок прошла, невозможно — дочка уже размером с маму", — отмечают в заповеднике. Тигрица Елена — "выпускница" Приморского центра реабилитации. В дикую природу Амурской области ее выпустили в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурского тигра в границах исторического ареала. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы. Весной 2022 года у нее родились котята от дикого самца. Первый опыт материнства Елены специалисты назвали успешным, ее тигрята уже ведут самостоятельную жизнь.
https://ria.ru/20240814/tigry-1966065116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, общество
Хорошие новости, Амурская область, Общество
Тигрица Елена попала в объектив фотоловушки в Хинганском заповеднике
В Хинганском заповеднике Приамурья сфотографировали амурскую тигрицу Елену
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 авг — РИА Новости.
Амурскую тигрицу Елену удалось сфотографировать в Хинганском заповеднике Приамурья, сообщает Telegram-канал
природоохранной зоны.
"Специалистам Хинганского заповедника наконец-то удалось "поймать" тигрицу Елену на фотоловушку. Отметилась она в окрестностях села Вольное. Отличить ее можно по характерному рисунку из полос и ошейнику", — говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты, по следам тигров сложно определить, что за особь их оставила, поскольку в Архаринском округе обитает как минимум три тигра: Елена и два ее разнополых отпрыска. Самца можно отличить по крупному размеру пятки, а "распознать, какая из самок прошла, невозможно — дочка уже размером с маму", — отмечают в заповеднике.
Тигрица Елена — "выпускница" Приморского центра реабилитации. В дикую природу Амурской области
ее выпустили в 2019 году в рамках программы восстановления популяции амурского тигра в границах исторического ареала. Самка сразу обосновалась в Хинганском заповеднике и очень редко выходит за его границы. Весной 2022 года у нее родились котята от дикого самца. Первый опыт материнства Елены специалисты назвали успешным, ее тигрята уже ведут самостоятельную жизнь.