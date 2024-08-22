https://ria.ru/20240822/ssha-1967740521.html

Эксперт прокомментировал выход Кеннеди-младшего из президентской гонки

Эксперт прокомментировал выход Кеннеди-младшего из президентской гонки - РИА Новости, 22.08.2024

Эксперт прокомментировал выход Кеннеди-младшего из президентской гонки

Избиратели Роберта Кеннеди-младшего после его выхода из президентской гонки, скорее всего, пойдут голосовать за Дональда Трампа, но так как избирателей у... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T11:34

2024-08-22T11:34

2024-08-22T11:34

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виктор журавлев

российская академия наук

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Избиратели Роберта Кеннеди-младшего после его выхода из президентской гонки, скорее всего, пойдут голосовать за Дональда Трампа, но так как избирателей у Кеннеди-младшего было всего 1-2%, "особую погоду" решение о выходе из гонки не сделает, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее предвыборный штаб Кеннеди-младшего анонсировал на пятницу его обращение к нации. "Главное, с чем он ассоциируется, это, скорее всего, с необходимостью улучшения отношений с Россией, он даже отчасти предлагал свою кандидатуру Трампу, в возможной будущей администрации Трампа. Поэтому, скорее всего, эти избиратели могут пойти к Трампу, но за него (Кеннеди-младшего - ред.) проголосовало бы мизерное количество, 1-2%. Поэтому особую погоду решение Кеннеди не сделает", - сказал Блохин. По его словам, выход из гонки - логичное решение, так как Кеннеди-младшего никто не считает фаворитом и мало кто был готов за него голосовать, на фоне кандидатов Камалы Харрис и Дональда Трампа он выглядит блекло. В свою очередь, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО РАН Виктория Журавлева выразила мнение, что избиратели Кеннеди-младшего могут пойти как к Харрис, так и к Трампу, а причина его возможного выхода из гонки связана с тем, что он понимает - смысла и далее вкладываться в избирательную кампанию нет, так как в целом, третий кандидат в США - "достаточно условная фигура", которая не имеет шансов в силу самого избирательного механизма в Штатах. "Он явно пытается остаться в игре, договориться с победившей стороной, каким-то образом участвовать и оставаться на виду. Это говорит о том, что у него есть амбиции продолжать свою политическую карьеру каким-то образом в дальнейшем", - добавила Журавлева, комментируя сообщения о том, что Кеннеди-младший предлагал свою кандидатуру Трампу и Харрис в будущую администрацию президента США. Во вторник напарница Кеннеди-младшего, Николь Шанахан, заявила, что он может отказаться от участия в выборах и поддержать Трампа. Позднее знакомые с ситуацией источники также сообщили, что Кеннеди объявит о своем выходе из президентской гонки и поддержки Трампа уже в пятницу, причем причем сделает это на мероприятии в Лос-Анджелесе "в тот же день". Ранее ​​сам Трамп заявлял, что может рассмотреть кандидатуру Кеннеди-младшего на должность в своей администрации. СМИ сообщали, что его рассматривают в качестве кандидата на пост генпрокурора или другие должности в администрации Трампа. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240822/klinton-1967690653.html

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в мире, сша, россия, лос-анджелес, дональд трамп, камала харрис, виктор журавлев, российская академия наук, выборы президента сша — 2024