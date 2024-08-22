https://ria.ru/20240822/shkoly-1967820485.html

Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в регионах

Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в регионах - РИА Новости, 22.08.2024

Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в Волгограде и Бурятии, а также в запуске в эксплуатацию лицея в ЛНР после... РИА Новости, 22.08.2024

2024-08-22T15:32

2024-08-22T15:32

2024-08-22T15:39

владимир путин

общество

россия

волгоград

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых школ в Волгограде и Бурятии, а также в запуске в эксплуатацию лицея в ЛНР после капитального ремонта.Открытие объектов проходит в рамках совещания Путина с членами правительства. Среди таких объектов - школа на 1280 мест в Волгограде. Она была построена в рамках реализации нацпроекта "Образование". Во время возведения школы были также построены дороги, остановки общественного транспорта, запущен новый маршрут электробуса.Также в эксплуатацию после капитального ремонта вводится школа-лицей №1 имени Героя СССР Олега Кошевого в городе Антрацит ЛНР. Здание лицея, которое было построено в 1937 году, сильно обветшало и могло быть утрачено. Капремонт был начат в 2023 году силами шефа-региона - Ставропольского края. Помимо этого, школа получила цифровые лаборатории по физике, химии, базовые робототехнические наборы, а также компьютерное оборудование.Кроме того, в сентябре свои двери откроет новая трехэтажная школа на 250 мест в улусе Нур-Селение в Бурятии. Это уже десятая школа, построенная по концессионному механизму при участии ВЭБ.РФ в республике. Стоимость проекта "под ключ" составила 810 миллионов рублей, из них 557 миллионов – внебюджетные инвестиции. Второго сентября школа откроет двери для 550 учеников.

https://ria.ru/20240822/shkolniki-1967819735.html

россия

волгоград

луганская народная республика

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владимир путин, общество, россия, волгоград, луганская народная республика